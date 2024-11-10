Atatürk'ün 86. Ölüm Yıldönümü İliç'te Törenle Anıldı - Son Dakika
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Atatürk'ün 86. Ölüm Yıldönümü İliç'te Törenle Anıldı

Atatürk\'ün 86. Ölüm Yıldönümü İliç\'te Törenle Anıldı

Erzincan'ın İliç ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 86. ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma etkinliğine Kaymakam Meriç Dinçer, Belediye Başkanı Mehmet Elçi ve öğrenciler katıldı. Programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından öğrenciler gösteriler sundu.

10.11.2024 07:42  Güncelleme: 07:43
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Erzincan'ın İliç ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 86. ölüm yıl dönümünde törenle anıldı.

İliç Kaymakamı Meriç Dinçer, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılı anma etkinlikleri münasebetiyle İlçe Milli Eğitim Konferans Salonunda düzenlenen programa katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından öğrenciler hazırlamış olduğu gösterileri sergilediler. Kaymakam Dinçer çeşitli alanlarda dereceye giren öğrencilere hediyelerini takdim etti.

Programa, Kaymakam Meriç Dinçer, Belediye Başkanı Mehmet Elçi, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk'ün 86. Ölüm Yıldönümü İliç'te Törenle Anıldı - Son Dakika

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