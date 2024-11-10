Atatürk'ün 86. Yıldönümü Anma Töreni Taksim'de Gerçekleşti - Son Dakika
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Atatürk'ün 86. Yıldönümü Anma Töreni Taksim'de Gerçekleşti

Atatürk\'ün 86. Yıldönümü Anma Töreni Taksim\'de Gerçekleşti

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86. yıldönümü dolayısıyla İstanbul Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda bir anma programı düzenlendi. Törene İstanbul Valisi, Ordu Komutanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

10.11.2024 10:21  Güncelleme: 10:29
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Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86'inci yıldönümü sebebiyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda bir anma programı düzenlendi.

İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen törene İstanbul Valisi Davut Gül, 1'inci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları üyeleri katıldı.

Saat 08.50'de başlayan törende, İstanbul Valisi Ali Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sırasıyla Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu.

Protokol çelenklerinin konulmasının ardından baro, siyasi parti ve çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri de sırayla anıta çelenk koydu. Tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk'ün 86. Yıldönümü Anma Töreni Taksim'de Gerçekleşti - Son Dakika

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