Atatürk'ün Bandırma'ya Gelişinin 99. Yıldönümü Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Atatürk'ün Bandırma'ya Gelişinin 99. Yıldönümü Kutlandı

Atatürk\'ün Bandırma\'ya Gelişinin 99. Yıldönümü Kutlandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma'ya gelişinin 99. yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı. Törene katılanlar, bayrak teslimi ve saygı duruşunun ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

08.10.2024 15:16  Güncelleme: 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Bandırma ilçesine, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Bandırma'ya gelişinin 99. yıl dönümü törenle kutlandı.

Bandırma İskelesinde düzenlenen temsili karşılama töreninde, denizden römorkörle karaya çıkan öğrenciler yanlarındaki Türk bayrağını, Kaymakam Engin Aksakal'a teslim etti. Bayrak teslimi sırasında Bandırma Limanı'nda ve demirli gemiler sirenlerini çalarak bu ana eşlik etti.

Törene, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Bandırma 6'ncı Ana Jet Üssü ve Bandırma Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Esat Çetin Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

İskeledeki törenin ardından Kaymakam Aksakal ve beraberindekiler daha sonra Cumhuriyet Alanı'na geçti. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar gerçekleşti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Bandırma, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atatürk'ün Bandırma'ya Gelişinin 99. Yıldönümü Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi
15:02 Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu
14:14 DEM Parti’den yeni “tokalaşma“ çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız DEM Parti'den yeni "tokalaşma" çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız
13:53 Cenaze namazını kıldıran imam, cemaat yerine Sıla bebekten helallik istedi Cenaze namazını kıldıran imam, cemaat yerine Sıla bebekten helallik istedi
13:18 Mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu’na ait çıkmasına Münevver Karabulut’un babasından ilk yorum Mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu'na ait çıkmasına Münevver Karabulut'un babasından ilk yorum
22:30 İşte Timur Cihantimur’un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel İşte Timur Cihantimur'un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel
22:24 VAR kayıtları açıklandı: Immobile’nin penaltısında hakemlerin ne konuştuğu belli oldu VAR kayıtları açıklandı: Immobile'nin penaltısında hakemlerin ne konuştuğu belli oldu
22:10 Patronuyla kavga ettikten sonra kayıplara karışan Yasin’in cesedi bulundu Patronuyla kavga ettikten sonra kayıplara karışan Yasin'in cesedi bulundu
21:36 Oyuna daldılar, okul bahçesinde mahsur kaldılar Oyuna daldılar, okul bahçesinde mahsur kaldılar
21:36 Dünyaca ünlü futbolcu kariyerini noktaladı Dünyaca ünlü futbolcu kariyerini noktaladı
20:59 Beşiktaş’ın yıldızı Galatasaray derbisini kaçırabilir Beşiktaş'ın yıldızı Galatasaray derbisini kaçırabilir
20:51 İsrail’den Lübnan’a ’Denizden uzak durun’ tehdidi İsrail'den Lübnan'a 'Denizden uzak durun' tehdidi
20:39 UEFA’dan Beşiktaş’a yasak geldi: Sebebi 7 yıl öncesine dayanıyor UEFA'dan Beşiktaş'a yasak geldi: Sebebi 7 yıl öncesine dayanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 15:48:28. #1.12#
SON DAKİKA: Atatürk'ün Bandırma'ya Gelişinin 99. Yıldönümü Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.