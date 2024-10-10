Atatürk'ün Manisa'ya gelişinin 99. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Atatürk'ün Manisa'ya gelişinin 99. yıl dönümü kutlandı

Atatürk\'ün Manisa\'ya gelişinin 99. yıl dönümü kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olarak Manisa'yı ilk ziyaretinin 99. yıl dönümü düzenlenen tören ile kutlandı.

10.10.2024 16:26  Güncelleme: 16:28
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olarak Manisa'yı ilk ziyaretinin 99. yıl dönümü düzenlenen tören ile kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olarak Manisa'yı ilk ziyaretinin 99. yıl dönümü kapsamında Manisa Tren Garı'nda temsili karşılama töreni düzenlendi. Törene, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Belediye Başkan Vekili Yenal Yıldırım, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, askeri erkan, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Manisa Garına gelen trenden inen İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Türk Bayrağı'nı Vali Vahdettin Özkan'a takdim etti. Vali Özkan bayrağı öperek teslim aldı. Bayrağın teslim edilmesinin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Zeybek ekibi tarafından halk oyunları gösterisi düzenlendi.

Vali Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, protokol üyeleri, öğrenci grupları ve vatandaşlar daha sonra bando eşliğinde önde Türk Bayrağı ve Atatürk Posteri ile birlikte Manisa Tren Garı'ndan Cumhuriyet Meydanına kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Öğrenciler Türk bayraklarıyla korteji destekledi. Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaparak Atatürk'ün Manisa'ya gelişinin 99'uncu yıl dönümünü kutladıklarını söyledi. Başkan Zeyrek, "Bugün, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Manisa'ya gelişinin 99. yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutlamak için bir aradayız. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor; şehrimiz için manevi anlamı çok yüksek olan bu günde, sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. 99 yıl önce bugün, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, büyük kurtuluşun ardından ayağa kalkmaya çalışan Manisa'mıza gelerek tüm Anadolu'da olduğu gibi şehrimizin de yeniden doğuşuna destek olmuştur. Manisa'mız, Kurtuluş Savaşı sonrası küllerinden yeniden doğan şehirlerden birisi. Yakılıp yıkılan bu topraklarda, büyük liderimizin iradesi, azmi ve öngörüsüyle, yurdun her köşesinde olduğu gibi Manisa'mızda da yeniden inşa süreci başlamış; şehrimiz, Türk milletinin direniş ve kararlılığının bir simgesi haline gelmiştir. Atatürk, her bir ziyaretinde Manisalıların umudunu güçlendirmiş, geleceğimizin hedeflerini belirlemiştir" dedi.

Başkan Zeyrek, "Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyet'in genç yıllarında gerçekleştirdiği bu ziyaretin amacı, yalnızca bir şehre moral vermek değil, yurdun dört bir yanında sürdürülen yeniden inşa çabalarına da rehberlik etmekti. Manisa'da kaldığı sürede, şehrin imarı ile ilgili önemli tavsiyelerde bulunmuş ve Manisa'nın bir an önce kalkınması için gerekli talimatları vermiştir. Bugün bizlere düşen görev, onun çizdiği yolda, bilimle, akılla ve Cumhuriyet'in ilkeleri doğrultusunda yürümeye devam etmektir. Manisa'mızın her zaman Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında ilerleyeceğine dair inancımı yineliyorum.

Bugün bir kez daha, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahraman silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in konuşmasının ardından İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri şiir okudu. Temsili olarak dönemin Belediye Başkanı Bahri Sarıtepe'nin hitabı konuşması ve Mustafa Kemal Atatürk'ün cevabı konuşmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Fatih Sergi Salonu'nda "Atatürk Fotoğrafları" sergisinin açılışı gerçekleştirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk'ün Manisa'ya gelişinin 99. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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