Atatürk\'ün Mersin\'e Gelişinin 101. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mersin'e gelişinin 101'inci yıl dönümü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.
Mersin Tren Garı'nda başlayan ve Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden kutlama programında ilk önce gazileri taşıyan temsili tren geldi. Temsili treni karşılayan Vali Ali Hamza Pehlivan, gazilerin takdim ettiği Türk bayrağını öperek teslim aldı. Tören, bando eşliğinde Vali Pehlivan, protokol üyeleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlardan oluşan kortejin Cumhuriyet Meydanı'na yürümesiyle devam etti. Daha sonra Atatürk Anıtı'na Vali Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından çelenk sunuldu. Çelenk sunumlarının ardından öğrenciler şiir okudu, belediye halk oyunları ekibi ise gösterilerini sundu.
"Mersinliler vatan savunmasında yazdıkları eşsiz destanla tarihimizde hak ettiği yeri almıştır"
Törende günün anlam ve önemine yönelik konuşma yapan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 17 Mart 1923'te güzel kentimiz Mersin'i Ordu Başkomutanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak ziyaret edişinin 101. yıl dönümünde bir araya gelmenin gurur ve coşkusunu yaşıyoruz. Bugün o tarihi günü anarak geçmişimizin kahramanlık dolu sayfasını bir kez daha hatırlıyor ve minnettarlıkla anıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da yaktığı özgürlük ateşi dalga dalga tüm Anadolu'yu sarmıştı. Mersinliler de vatan savunmasında yazdıkları eşsiz destanla tarihimizde hak ettiği yeri almıştır. Mersin'e ve Mersinlilere büyük bir değer veren ve çeşitli tarihlerde kentimizi 10 kez şereflendiren Gazi Mustafa Kemal'in aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.
"Hoşgörüyle ve kardeşçe yaşıyoruz"
Atatürk'ün "Mersinliler, Mersin'e sahip çıkınız" sözünü hatırlatan Başkan Seçer, "Atatürk'ün sözünde ifade edildiği gibi, bugün Mersinliler Mersin'e sahip çıkmanın haklı onurunu ve gururunu yaşıyor. Bir arada hoşgörüyle ve kardeşçe yaşıyoruz. Gerek ülkemizin gerekse de güzel kentimizin hak ettiği gibi bir refah kenti olması ve kalkınması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Kadim medeniyetlerin buluşma noktası olan güzel kentimizde, atamızın yol göstericiliğinde çalışıyor, kentimize değer katıyoruz. Mersin'e ve Mersinlilere hizmet ediyor olmaktan gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.
Konuşmasında 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünü de kutlayan Seçer, "Bu zafer milletimizin özgürlük ve bağımsızlık direnişinin ilk adımlarının atıldığı, tarihimizin en önemli zaferlerinden birisidir. Bu onurlu zaferde on binlerce Mehmetçik omuz omuza çarpışmış ve yine on binlercesi şehit düşmüştür. Kahramanlarımızın bu destanı, aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk gibi bir bir lideri ulusumuza armağan etmiştir. Bu eşsiz zaferin ardından ulusumuz, Atatürk'ün önderliğinde girdiği çetin mücadeleler sonunda bağımsızlığa ulaşmış, ulusal egemenlik meclisimizin çatısı altında vücut bulmuştur. Egemenliğin sonsuza dek kayıtsız şartsız milletimizde kalacağına olan inancımla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan savunmasında gözünü kırpmadan şehit olan tüm kahramanlarımızı, kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN
Son Dakika › Yerel › Atatürk'ün Mersin'e Gelişinin 101. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı - Son Dakika
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