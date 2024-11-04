Atatürk'ün Ölüm Yıldönümünde Sirenler Çalacak

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Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86.'ncı yıldönümü 10 Kasım Pazar günü sirenlerin 2 dakika boyunca çalacağı belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Ülke genelinde ikaz ve alarm haberlerinin duyurulması, mevcut sirenlerin faal halde tutulması ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86.'ncı yıldönümü olması münasebetiyle, ilimiz merkez ve ilçelerinde her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım 2024 Pazar günü saat 09: 05'te bütün sirenler 2 dakika süre ile sarı ikaz (düz siren sesi) şeklinde çaldırılacaktır. Bu nedenle; İlimiz Merkez Belediye Başkanlığı Ana Hizmet Binasındaki ses yayın cihazına bağlı siren 10 Kasım 2024 Pazar günü Saat 09: 05'te 2 (iki) dakika süre ile çalınacaktır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR