Atatürk Üniversitesi 2023-2024 Yaz Okulu Başladı - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi 2023-2024 Yaz Okulu Başladı

Atatürk Üniversitesi 2023-2024 Yaz Okulu Başladı

Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen 2023-2024 Yaz Okulu'na 7 bin 273 öğrenci katıldı. 150 farklı üniversiteden gelen öğrencilerin şehri tanımasına olanak sağlayan bu uygulama, öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerini desteklemektedir. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, yaz okulunun öğrencilerin eğitim süreçlerini kesintisiz sürdürebilmeleri ve kendilerini geliştirebilmeleri açısından önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, yaz okulu sayesinde öğrenciler Erzurum'un tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı bulmaktadır.

22.07.2024 14:29
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Atatürk Üniversitesinde 2023-2024 Yaz Okulu uygulaması; 2 bin 553'ü 150 ayrı üniversiteden olmak üzere toplamda 7 bin 273 öğrenciyle eğitime başladı. 13 birimde, 34 programda açılan 403 derse kayıt yaptıran öğrencilerle başlayan yaz okulunda eğitim-öğretim faaliyetleri, 16 Temmuz-01 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Kurumsal bilinirlik ile marka değerine katkı sunan, diğer üniversitelerden gelen öğrencilerin şehri tanımasına olanak sunan ve Atatürk Üniversitesinde eğitim görmenin ayrıcalığını yaşayan öğrencilerin; akademik ve kişisel gelişimlerini destekleyen bu uygulama, üniversitenin eğitimdeki kalitesini ve öğrenci odaklı yaklaşımını pekiştirmeye yardımcı oluyor.

Yaz okulu uygulamasının, Atatürk Üniversitesinin yenilikçi ve dinamik bir eğitim kurumu olarak tanınmasına ve tercih edilmesine katkı sunduğunu aktaran Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: "Yaz okulu uygulamamız, öğrencilerimizin eğitim süreçlerini kesintisiz bir şekilde sürdürebilmeleri ve eksik kaldıkları konularda kendilerini geliştirebilmeleri açısından büyük önem taşıyor. Farklı üniversitelerden gelen öğrencilerle birlikte, akademik ve sosyal anlamda zengin bir öğrenme ortamı sağlıyoruz. Atatürk Üniversitesi olarak, öğrencilerimizin ihtiyaçlarına yönelik esnek ve yenilikçi çözümler sunmaya devam edeceğiz" dedi.

"Öğrenciler, Erzurum'un Tarihi ve Kültürel Zenginliklerini Keşfetme Fırsatı Buluyor"

Öğrencilerin, yaz okulunun yoğun programında hem akademik anlamda kendilerini geliştirme fırsatı bulacak hem de Atatürk Üniversitesinin sunduğu sosyal ve kültürel olanaklardan yararlanabileceklerine değinen Çomaklı: "Yaz okulu, sadece öğrenciler için değil, aynı zamanda Erzurum kenti için de büyük bir değer taşıyor. Üniversiteye gelen binlerce öğrenci, kentte ekonomik ve kültürel canlılık oluşturuyor ve bu sayede Erzurum'un tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı buluyor. 67 yıllık köklü geçmişe sahip olan üniversitemiz, gerek kendi bünyesinde yetiştirdiği yüzbinlerce öğrenci gerekse farklı üniversitelerden gelen misafir öğrencilerle birlikte ülke yükseköğretimine hizmet etmeye devam ediyor. Yeni Nesil Üniversite vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımıza ülkemiz ve milletimiz adına devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi 2023-2024 Yaz Okulu Başladı - Son Dakika

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