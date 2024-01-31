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Atatürk Üniversitesi, Cezayir ile Akademik İş Birliklerini Güçlendiriyor - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi, Cezayir ile Akademik İş Birliklerini Güçlendiriyor

Atatürk Üniversitesi, Cezayir ile Akademik İş Birliklerini Güçlendiriyor

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve beraberindeki heyet, Cezayir'e gerçekleştirdikleri akademik geziyle 8 iş birliği gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında Cezayir'deki üniversitelerle yapılan toplantılarda ortak araştırma projeleri ve öğrenci değişim programları gibi konular ele alındı. Bu ziyaretle Türkiye ve Cezayir arasındaki tarihi ve kültürel bağlar da vurgulandı.

31.01.2024 12:16
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Atatürk Üniversitesi, yurt içindeki çalışmalarının yanında yurt dışındaki üniversitelerle de ikili iş birliklerine devam ediyor. Bu kapsamda hem tarihsel bağı olan hem de Akdeniz ülkeleri arasında yer alan Cezayir'e akademik bir gezi gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile beraberindeki heyet ziyaretini tamamladı.

3 günlük ziyaretine toplam 8 iş birliği sığdıran Rektör Çomaklı ziyaretinin ilk gününde; Ulusal Politeknik Üniversitesi, Houari Boumedine Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve Cezayir Üniversitesini ziyaret eden Rektör Çomaklı ile ekibi, Türkiye Cumhuriyeti Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz'ı ziyaret etti. Başkent Cezayir'de yer alan Blida Üniversitesini ziyaret ederek 2. günü tamamlayan heyet Oran kentinde yer alan; Oran Üniversitesi 1, Oran Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Oran Üniversitesi 2 ve Oran Ulusal Politeknik Üniversitesi ile akademik görüşmelerini noktaladı.

"Gerçekleştirilen Akademik Ziyaretler Oldukça Verimli Geçti"

Oldukça verimli bir ziyaret olduğunu belirten Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin çehresini değiştiren Yeni Nesil Tasarım ve Dönüşüm Projesinin üniversite adına önemli bir kazanım olduğunu söyledi. Atılan bu reform niteliğindeki adımın gerek saygın sıralama kuruluşlarında kat edilen mesafede, gerekse uluslararası tanınırlık noktasında kendisini gösterdiğini aktaran Çomaklı, Araştırma Üniversitesi ile taçlanan bu sürecin Atatürk Üniversitesi ailesinin tamamının başarısı olduğunu söyledi. Tarihi, kültürel mirası ve doğal güzellikleri Erzurum'da bulunan Atatürk Üniversitesini daha yakından tanıtma açısından bu ve benzer ziyaretlerin oldukça önemli olduğuna vurgu yapan Çomaklı: "Bu akademik ziyaretler vesilesiyle hem güzide şehrimiz Erzurum'u hem de gözbebeğimiz Atatürk Üniversitesini, misafir olduğumuz üniversitelere tanıtarak bir ünsiyet kurulmasını arzuluyoruz. Bu misyonumuzun yanında iş birliği protokolleri de imzalayarak bu dostluğa resmiyet kazandırıyoruz. Bu duygularla bizleri misafir eden tüm üniversitelere teşekkür ediyor, yapılan anlaşmaların taraflara hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Kültürel ve Tarihsel Mirasa Katkı Sunuyor"

Bu ziyaretin, iki ülke arasındaki akademik iş birliğini güçlendirmeyi hedeflediğini belirten Rektör Çomaklı; ziyaret sırasında Cezayir'deki akademik kurumlarla bir dizi toplantılar gerçekleştirildiğini ve bu toplantılarda imzalanan protokoller ile ortak araştırma projeleri, öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları gibi konuların ele alındığını söyledi. Ziyaretler ile Türkiye ve Cezayir arasındaki tarihi ve kültürel ortak mirasın da vurgulandığını ve bu sürecin İki ülke arasındaki bu derin bağların, akademik iş birliğine önemli katkılar sağladığını aktaran Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin geleceğine kazanımlar sağlayacak adımlar atmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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