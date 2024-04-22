Atatürk Üniversitesi, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı

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Kurumsal yapısını güçlendirmek ve bilimsel alandaki gürünürlüğünü artırmak üzere çalışmalarını sürdüren Atatürk Üniversitesi, kurumlararası iş birliğine katkı sunacak adımları atmaya devam ediyor. Bu kapsamda Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi ile Atatürk Üniversitesi arasında ortak çalışmaları içeren protokol imzalandı.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin en önemli çıktıları arasında yer alan uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dzulkifli Abdul Razak'ı misafir etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette; Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi Sürdürülebilirlikten Sorumlu Direktör Prof. Zainal Sanusi ile Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turgut Göğebakan, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammed Kızılgeçit, Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Taşkın Öztaş ile Mühendislik Fakültesinden Prof. Dr. İhsan Efeoğlu yer aldı.

Rektör Çomaklı: "İmzalanan Protokol, İki Ülke Arasındaki İlişkiye Katkı Sunacak"

İki ülke arasındaki akademik birlikteliğin; üniversiteler arası değişim programları, ortak araştırma projeleri ve akademik etkinlikler düzenleyerek birbirlerinin bilgi ve deneyimlerinden faydalanmalarını sağladığını aktaran Rektör Çomaklı, bu tür iş birliklerinin, kültürel alışverişi artırırken aynı zamanda bilimsel ve akademik alanda da gelişmeyi teşvik ettiğini dile getirdi. İki kurum arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve akademik hareketliliği sağlamak amacıyla düzenlenen protokol töreninin taraflar için hayırlı olması temennisinde bulunan Rektör Çomaklı, atılan tüm adımların Atatürk Üniversitesinin başarı çıtasını daha da yukarı çıkarmak amacıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Araştırma Üniversitesi statüsü ile artık dünya üniversiteleri ile rekabet edebilecek konuma ulaştıklarını belirten Rektör Çomaklı: "Öğrenci ve akademisyen değişimi, ortak araştırma projeleri ve akademik programlar konularında anlaşmaya vardığımız bu iş birliğinin uluslararası alanda kendisine fırsat oluşturmak isteyen öğrenci ve akademisyenlerimiz için önemli bir fırsat olduğu düşüncesindeyim. Ayrıca, protokolün kültürel alışveriş ve uluslararası anlayışın artırılmasına katkı sağlayacağına da yürekten inanıyorum. Her iki üniversitenin akademik ve kültürel etkileşimini artırmayı hedefleyen bu iş birliğinin hayırlı olmasını diliyor, sürece ilişkin katkılarından dolayı değerli mevkidaşım Prof. Dzulkifli Abdul Razak'a teşekkür ediyorum" dedi.

Prof. Razak: "İslam Dünyasının Önemli İki Ülkesi Arasındaki İş Birlikleri Giderek Artıyor"

Malezya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin tarih boyunca karşılıklı saygı ve iş birliğine dayalı bir şekilde ilerlediğini vurgulayan Rektör Prof. Razak ise iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin, kültürel etkileşim ve ticaret bağların her iki taraf için de önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek: "Özellikle son yıllarda, eğitim ve akademik alanlarda üniversitelerin birbirleri arasında iş birliği giderek artmaktadır. Malezya ve Türkiye'nin benzer kültürel değerlere ve tarihi bağlara sahip olmaları, akademik iş birliğini daha da güçlendirmektedir. Özellikle İslam dünyasının önemli iki ülkesi olarak, İslami bilimler, kültür ve dil alanlarında yapılan çalışmalar, bu iş birliğinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. İki ülke arasındaki iş birliği ve ortak projeler, hem bölgesel hem de küresel düzeyde barış, istikrar ve kalkınma için önemli bir potansiyele sahiptir. Bu nedenlerle, Malezya-Türkiye ilişkileri ve akademik birlikteliği, her iki ülkenin de çıkarlarına hizmet eden ve gelecek için umut vaat eden bir alan olarak ön plana çıkmaktadır. Ayrıca hem bireyler hem de toplumlar arasında daha derin anlayış ve iş birliği sağlayarak küresel düzeyde olumlu etkiler oluşturabilmektedir. Bu düşüncelerle ev sahibi olarak göstermiş olduğu misafirperverlik için Rektör Çomaklı'ya teşekkür ediyor, şahsı nezdinde tüm üniversite ailesine başarı dileklerimi iletiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Ziyaret, iş birliği protokolünün imzalanmasıyla sona erdi.

Malezya heyeti, rektörlük ziyaretinin ardından "Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi" üzerine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Keskin ile, Dijital Dönüşüm Ofisinde "Eğitim Teknolojileri ve Dijitalleşme" üzerine Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu ile, İlahiyat Fakültesinde "Yapay Zeka" üzerine ise Prof. Dr. Kızılgeçit ile toplantı yaptı.

Toplantılar sonrası heyet, Buz Müzesi ve Biyoçeşitlilik Müzesi ziyaret ederek Atatürk Üniversitesi ziyaretini tamamladı. - ERZURUM