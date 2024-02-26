Atatürk Üniversitesi kampüsünde adlandırma düzenlemesi kabul edildi

Atatürk Üniversitesi kampüsündeki bazı bölgelerin adlandırılmasında kavram kargaşasının önüne geçmek ve adreslendirme işlemlerinin daha kolay hale getirilmesi için önerilen düzenleme, Üniversite Senatosunda oy birliği ile kabul edildi.
Alınan kararlarla Rektörlük Kültür Merkezi Mavi Salonun isminin değişmesi ve üniversite kampüsünde bulunan muhtelif giriş ve yerlere yeni isimler verilmesi kararlaştırıldı.
Buna göre Kültür Merkezi Mavi Salonun ismi değişerek, hem Atatürk Üniversitesine yapmış olduğu katkılardan hem de eğitimde fırsat eşitliliği sağlayan uygulamaları hayata geçirmesinden dolayı 1969-1976 yılları arasında 11. Rektör olarak görev yapan Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu'nun ismi verildi.
Diğer taraftan ise kullanım alanı itibariyle ülkemizin en büyük kampüslerinden birisine sahip olan ve bu sebeple girişlerde kolaylık sağlanması ile adreslendirme işlemlerinin rahatça yapılabilmesi adına üniversite ana giriş kapısının adının "Kartal Kapı", Stadyum tarafından girişin "Stadyum Kapı", Teknokent tarafındaki girişin "Kiremitlik Tabya", Erzurum- Erzincan karayolunun Koyunculuk Birimi tarafından kampüs girişine "Batı Kampüsü Girişi" isimleri verildi.
Üniversite kampüsünün ana girişinden Tıp Fakültesi Amfilerin olduğu hatta kadar olan bölgenin "Doğu Kampüsü", Edebiyat, Mimarlık, Güzel Sanatlar, İletişim, Ziraat, Su Ürünleri, Veterinerlik, Eczacılık ve Hukuk Fakültelerinin bulunduğu bölgenin ise "Batı Kampüsü" olarak adlandırılması kararlaştırılırken, Rektörlük binasının arka tarafındaki anıtın ismi ise Atatürk ve Gençlik Anıtı olarak tescillendi.
Türkiye'nin en büyük kampüsleri arasında ilk sıralarda yer alan Atatürk Üniversitesi kampüsüne girişlerde kolaylık sağlanması ve adreslendirme işlemlerinin rahatça yapılabilmesi için Senato kararıyla belli girişlere isimler verildiğini belirten Rektör Çomaklı, kampüsün doğu ve batı kampüsü diye adlandırılan bölgelerin isimlerinin ise resmileştiğini söyledi.
Atatürk Üniversitesine büyük hizmetleri olmuş 11. Rektör Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu'nun Kültür Merkezi Mavi Salona verilmesi kararının kendini ziyadesiyle mutlu ettiğini aktaran Rektör Çomaklı, bu isim değişikliğinin en güzel vefa örneklerinden biri olduğuna dikkat çekerek, Atatürk Üniversitesinin değerlere ve hatıralara her zaman saygı gösteren bir kurum olduğuna dikkat çekti. - ERZURUM
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