Atatürk Üniversitesi Laboratuvarı Akredite Edildi - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi Laboratuvarı Akredite Edildi

Atatürk Üniversitesi Laboratuvarı Akredite Edildi

TÜRKAK, Atatürk Üniversitesi Yakıt Analiz Laboratuvarı'nı uluslararası kalite standartlarına akredite etti.

07.11.2024 15:48
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Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yakıt Analiz Laboratuvarı, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yapılan denetim sonucunda, 14 Ekim 2024 tarihi itibarıyla TS EN ISO/IEC 17025: 2017 standardı ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde akredite edildi. Laboratuvar, bu akreditasyon ile 14 Ekim 2028 tarihine kadar geçerli olmak üzere, ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygunluk sertifikasını aldı

Laboratuvar, Geniş ve Kapsamlı Araştırma Yapılmasına Olanak Tanıyor

Enerji sektöründeki kalite standartlarının hızla yükseldiği günümüzde, doğru ve güvenilir analiz hizmetlerinin önemi giderek artıyor. Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Yakıt Analiz Laboratuvarı, bu ihtiyaca yanıt vererek, yüksek teknolojili ve yüksek doğruluk hassasiyetine sahip cihazlar ile başta bölgesel ve ulusal kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere özel sektöre de hizmet sunuyor.

Katı ve sıvı yakıt analizleri yaparak, sektördeki ihtiyaçlara uygun geniş ve kapsamlı araştırma yapılmasına zemin hazırlayan laboratuvar; bu hizmetler aracılığıyla, enerji üretiminde verimliliği artırmayı, çevresel etkileri minimize etmeyi ve sektöre dair bilimsel verilerin elde edilmesini sağlamayı amaçlıyor. Akreditasyon sürecinin, laboratuvarın kalite yönetim sistemlerinin ve teknik yeterliliklerinin uluslararası standartlarla uyumlu olduğunu belgelediğini aktaran Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Taner Tekin, güvenilir ve doğru analiz sonuçları sağlama konusunda önemli bir adım atıldığını dile getirdi.

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yakıt Analiz Laboratuvarının, akreditasyon sürecinin ardından, enerji sektöründe yapılan araştırmaların daha kaliteli ve güvenilir verilerle desteklenmesinde öncü olacağını aktaran Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Efeoğlu ise laboratuvarın, enerji verimliliği ve çevresel sürdürülebilirlik alanlarındaki projelere de önemli katkılar sunacağını belirtti.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Laboratuvarımızın Akredite Edilmesi, Kalite Standardına Uygunluğunun En Önemli Göstergesidir"

Atatürk Üniversitesinin hem akademik hem de sanayi iş birlikleriyle sektöre yönelik çözüm odaklı çalışmalarının yoğun bir şekilde devam edeceğini aktaran Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, laboratuvarın akreditasyon sürecine dair yaptığı değerlendirmede: "Atatürk Üniversitesi olarak, bilimsel çalışmalarımızı sadece akademik camiada değil, aynı zamanda toplumsal fayda sağlayacak şekilde de yönlendirmeye büyük önem veriyoruz. Yakıt Analiz Laboratuvarı, üniversitemizin bu stratejik amacına hizmet eden önemli bir yapıdır. TÜRKAK tarafından verilen akreditasyon belgesi, laboratuvarımızın sektöre olan katkısını ve uluslararası düzeyde kabul edilen kalite standartlarına uygunluğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu akreditasyon, sadece üniversitemiz için değil, aynı zamanda bölgesel ve ulusal ölçekte enerji sektörü ve çevre koruma alanlarında önemli bir gelişmedir" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, ayrıca laboratuvarın, akademik bilgi ve araştırmaları pratik çözümlerle harmanlayarak enerji sektörüne sağladığı katkıların, üniversitenin toplumsal sorumluluk projelerine de yansıdığını belirtti. "Toplumsal katkı" anlayışı çerçevesinde, üniversitenin bilimsel altyapısını, yerel ve ulusal kalkınma hedefleri doğrultusunda kullanmaya devam edeceğini vurgulayan Hacımüftüoğlu, bu önemli adımın, Atatürk Üniversitesinin bilimsel mükemmeliyet ve toplumsal sorumluluk anlayışının bir göstergesi olarak, hem akademik dünyada hem de sektörde takdirle karşılandığını sözlerine ekledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Teknoloji, Enerji, Eğitim, Çevre, Yerel, Son Dakika

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