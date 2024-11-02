Atatürk Üniversitesi'nde Akreditasyon Ziyareti - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi'nde Akreditasyon Ziyareti

Atatürk Üniversitesi\'nde Akreditasyon Ziyareti

Atatürk Üniversitesi, Turizm Eğitimi Değerlendirme Kurulu tarafından akreditasyon sürecini değerlendirdi.

02.11.2024 15:58
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Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TURAK) tarafından gerçekleştirilen saha ziyaretine ev sahipliği yaptı. Bölümün akreditasyon sürecinin uzatılması amacıyla gerçekleştirilen incelemeler kapsamında Atatürk Üniversitesine gelen heyet, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nu da ziyaret etti.

Atatürk Üniversitesi, turizm eğitimi alanında gösterdiği başarılarla dikkat çekmeye devam ediyor ve akreditasyon süreçleriyle eğitim kalitesini artırma hedefini sürdürüyor. Bu doğrultuda gerçekleşen saha ziyaretinde; Karabük Üniversitesinden Prof. Dr. Nuray Türker, Artvin Çoruh Üniversitesi'nden Doç. Dr. Yener Oğan, Aydın Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Mezunları Derneği (ATİOYOMED) Yönetim Kurulu Başkanı ve Turizm Mezunları Federasyonu (TURMEFED) yönetim kurulu üyesi Erdoğan Özkan ile Karabük Üniversitesinden Arş. Gör. Ayşenur Uslu akreditasyon ekibi olarak yer aldı. Akreditasyon ekibi, üniversitenin eğitim kalitesini değerlendirmek üzere çeşitli gözlemler ve incelemeler gerçekleştirdi.

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökalp Nuri Selçuk'un refakat ettiği ziyaret sonunda, akreditasyon takımı tarafından hazırlanan çıkış bildirimi Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'na sunuldu. Rektör Hacımüftüoğlu, ziyaretin ardından yaptığı değerlendirmede: "Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümümüzün akreditasyon sürecinin uzatılması, üniversitemizin ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığını artıracak önemli bir adımdır. Eğitim kalitemizin sürekli olarak iyileştirilmesi ve güncellenmesi gerekmektedir. Bu süreçte emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Gastronomi, Rektör, Turizm, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi'nde Akreditasyon Ziyareti - Son Dakika

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