Atatürk Üniversitesi\'nde Ramazan Coşkusu

Atatürk Üniversitesi, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu kampüs ortamına yansıtmak amacıyla özel bir etkinlik düzenledi. Kandillerle süslenen kampüste gerçekleştirilen yürüyüş yolu, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Etkinliğe katılan öğrenciler, Ramazan ayının manevi atmosferini kampüste hep birlikte yaşamanın kendileri için çok anlamlı olduğunu belirterek: "Böyle bir ortamın oluşturulması bizleri çok mutlu etti. Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun öğrencileriyle bir araya gelmesi, bizleri dinlemesi ve bu özel anları bizimle paylaşması bizler için çok değerli. Ücretsiz iftar yemeğinin ardından Kandilli Yolda yürüyerek Ramazan'ın huzurunu hissettik. Sonrasında ikram edilen çay ve tatlı eşliğinde Rektör hocamızla sohbet edip hatıra fotoğrafları çektirdik. Bu tür etkinliklerin kampüsümüzde devam etmesini diliyoruz" ifadelerini kullandılar.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ise yaptığı değerlendirmede, Ramazan'ın insanları bir araya getiren, paylaşmayı ve kardeşliği pekiştiren özel bir ay olduğunu vurgulayarak: "Üniversitemiz sadece akademik başarılarıyla değil, aynı zamanda kültürel ve manevi değerleriyle de ön plana çıkan bir kurumdur. Öğrencilerimizle birlikte bu güzel atmosferi paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Atatürk Üniversitesi, Ramazan ayı boyunca bu tür etkinliklerle manevi atmosferi kampüste yaşatmaya devam edecek. - ERZURUM