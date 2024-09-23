Atatürk Üniversitesi\'nden 28 Bilim İnsanı Listede

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Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan ve dünya genelinde büyük bir prestije sahip olan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesi, Eylül 2024 itibarıyla Elsevier veri tabanında yayımlandı.

Söz konusu liste, kariyer boyu ve son yıl olmak üzere iki farklı kategoride açıklanırken, Atatürk Üniversitesinden 28 bilim insanı, "Son Yıl" bilim insanları listesine, 20 bilim insanı ise "Kariyer Boyu Etki" listesine girmeye hak kazandı. Türkiye genelinde ise 1518 araştırmacı "son yıllık" listede, 1172 bilim insanı ise "kariyer boyu" listede yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

Stanford Üniversitesi'nden Prof. Dr. John P. A. Ioannidis'in katkılarıyla hazırlanan listede, bilim insanları 22 bilim alanı ve 174 alt alanda sınıflandırıldı. Araştırmada en az 5 makalesi olan bilim insanları için yüzdelik dilimler oluşturularak, bilimsel etki seviyeleri tespit edildi. Elsevier tarafından sağlanan ICSR Lab verileri ile Scopus'un kapsamlı veri tabanı bu önemli çalışmanın temelini oluşturdu.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Üniversitemiz, Dünya Akademik Camiasında Kendine Önemli Bir Yer Edinmiştir"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitenin bu başarısını değerlendirirken, Atatürk Üniversitesinin köklü bilimsel geleneğinin ve araştırma faaliyetlerine verdiği önemin bu tür başarıları beraberinde getirdiğini belirtti. Rektör Hacımüftüoğlu: "Akademik kadromuzun dünya çapında bilim insanları arasında yer alması, üniversitemizin vizyonuna ve bilimsel hedeflerine olan bağlılığının en somut göstergelerinden biridir. Bu tür başarılar, üniversitemizin sadece ulusal değil, uluslararası alanda da saygınlığını pekiştirmektedir" dedi.

Hacımüftüoğlu, akademisyenlerin bilimsel çalışmalarına verdiği katkılar nedeniyle büyük gurur duyduğunu belirterek, üniversite yönetimi olarak her zaman araştırma, inovasyon ve bilgi üretimini destekleyen bir vizyonla hareket edeceklerini vurguladı. "Bu başarı, bilim insanlarımızın dünya bilim literatürüne yaptıkları katkının en önemli kanıtıdır. Üniversitemiz, bilimsel çalışmalarda uluslararası standartları yakalamış ve dünya akademik camiasında kendine önemli bir yer edinmiştir" diye konuşan Rektör Hacımüftüoğlu, bu başarının Atatürk Üniversitesinin bilimsel altyapısına ve akademik kadrosuna yapılan yatırımların bir sonucu olduğunun altını çizerek, bundan sonraki süreçte de üniversitenin araştırma ve inovasyon odaklı faaliyetlerine hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

"Kariyer Boyu Etki" Kategorisinde Yer Alan Bilim İnsanları (Alfabetik Sırayla)

Prof. Dr. Abdulkadir Cüneyt Aydın

Prof. Dr. Ahmet Gürses

Prof. Dr. Armağan Hayırlı

Prof. Dr. Ekrem Kalkan

Prof. Dr. Emine Malkoç

Prof. Dr. Enes Şayan

Prof. Dr. Ensar Oğuz

Prof. Dr. Ertan Yıldırım

Prof. Dr. Esabi Başaran Kurbanoğlu

Prof. Dr. Fatih Öz

Prof. Dr. Hakan Özer

Prof. Dr. Halise İnci Gül

Prof. Dr. Hasan Türkez

Prof. Dr. İlhami Gülçin

Prof. Dr. Kadir Bakırcı

Prof. Dr. M. İrfan Aksu

Prof. Dr. Murat Kurudirek

Prof. Dr. Sabri Selçuk Atamanalp

Prof. Dr. Semra Karaca

Prof. Dr. Sezai Ercişli

2023 "Yıllık Etki" Kategorisinde Yer Alan Bilim İnsanları (Alfabetik Sırayla)

Prof. Dr. Abdulkadir Cüneyt Aydın

Prof. Dr. Abd. M. Abdelaty Hassıbelnaby

Doç. Dr. Abdullah Emre Çağlar

Prof. Dr. Ali Ahıskalıoğlu

Prof. Dr. Armağan Hayırlı

Prof. Dr. Ekrem Kalkan

Doç. Dr. Erdem Şakar

Prof. Dr. Ertan Yıldırım

Doç. Dr. Esra Kavaz

Prof. Dr. Fatih Öz

Prof. Dr. Gonca Alak

Prof. Dr. Güzin Kaban

Prof. Dr. Halise İnci Gül

Prof. Dr. Hasan Türkez

Prof. Dr. Hayrunnisa Nadaroğlu

Prof. Dr. İlhami Gülçin

Prof. Dr. Kadir Bakırcı

Prof. Dr. Mehmet Yılmaz

Doç. Dr. Mete Yağanoğlu

Prof. Dr. Muhammed Atamanalp

Prof. Dr. Murat Kurudirek

Prof. Dr. Rabia Meryem Yılmaz

Prof. Dr. Sabri Selçuk Atamanalp

Doç. Dr. Sefa Küçükler

Prof. Dr. Semra Karaca

Prof. Dr. Serkan Yıldırım

Prof. Dr. Sezai Ercişli

Doç. Dr. Süreyya Oğuz Tümay - ERZURUM