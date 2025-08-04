Atatürk Üniversitesi'nden Kimya Olimpiyatında Başarı - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi'nden Kimya Olimpiyatında Başarı

Atatürk Üniversitesi\'nden Kimya Olimpiyatında Başarı
04.08.2025 16:19
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Atatürk Üniversitesi, IChO 2025'te 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı, Azerbaycan da başarı elde etti.

Atatürk Üniversitesi, bilimsel başarılarına bir yenisini daha ekledi.

TÜBİTAK tarafından koordine edilen ve teorik eğitimleri büyük ölçüde Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyeleri tarafından verilen Kimya Türk Milli Takımı, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 57. Uluslararası Kimya Olimpiyatlarında (IChO 2025) önemli bir başarıya imza atarak 3 gümüş ve 1bronz madalya kazandı.

Teorik eğitimleri Prof. Dr. Arif Daştan'ın başkanlığında yürütülen, deneysel hazırlıkları ise tamamen Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünde gerçekleştirilen Milli Takım, üstün gayretin ve disiplinli çalışmanın meyvesini uluslararası alanda topladı. Bu sonuç, Türkiye'nin bilim olimpiyatlarındaki istikrarlı yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi.

Aynı akademik ekip tarafından deneysel eğitimleri yine Atatürk Üniversitesinde gerçekleştirilen Azerbaycan Kimya Milli Takımı da aynı yarışmalarda büyük bir başarı elde etti. 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan Azerbaycan takımı, ülke tarihinin bu alandaki en yüksek derecesine ulaştı. Bilim ve dostluk bağlarıyla pekiştirilen bu süreç, iki kardeş ülkenin işbirliğine dayalı akademik çalışmalarının da ne denli verimli olabileceğini gösterdi.

Elde edilen başarıların gurur verici olduğunu aktaran Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu: "Atatürk Üniversitesi olarak, bu gurur tablosunun oluşmasında emeği geçen başta TÜBİTAK Üst Yönetimi ile Kimya Alanı Komite Başkanı Prof. Dr. Arif Daştan olmak üzere, eğitim sürecine katkı sunan tüm öğretim üyelerimizi, yarışmalarda ülkemizi ve kardeş Azerbaycan'ı başarıyla temsil eden genç bilim insanlarını gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi'nden Kimya Olimpiyatında Başarı - Son Dakika

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