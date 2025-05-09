Atatürk Üniversitesi'nden Uluslararası Bilim Temasları - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Atatürk Üniversitesi'nden Uluslararası Bilim Temasları

Atatürk Üniversitesi\'nden Uluslararası Bilim Temasları

Atatürk Üniversitesi, ABD'deki üniversitelerle akademik iş birliklerini derinleştiriyor.

09.05.2025 10:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Üniversitesi, uluslararası bilim diplomasisi kapsamında yürüttüğü temaslarla küresel ölçekte akademik iş birliklerini derinleştirmeye devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletlerine gerçekleştirilen akademik ziyaret programı çerçevesinde, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, bilimsel çalışmaları ve yöneticilik deneyimleriyle uluslararası alanda saygın bir yere sahip üç önemli akademisyenle bir araya geldi.

University of Michigan'dan Prof. Dr. Joerg Lahann, University of Southern California'dan Prof. Dr. Paul Bogdan ve North Carolina State University'den Prof. Dr. Martin Thuo ile gerçekleştirilen görüşmelerde, yükseköğretim alanında kurumlar arası iş birliğini güçlendirmeye yönelik somut başlıklar ele alındı.

Ortak bilimsel hedefler, Uluslararası projeler ve akademik hareketlilik konuşuldu

Toplantılarda, özellikle bilimsel üretimin nitelik ve etki boyutunu artırmaya yönelik ortak araştırma projeleri, disiplinler arası iş birlikleri, ikili akademisyen ve öğrenci değişim programları, uluslararası burs ve fon kaynaklarının paylaşımı ve ortak laboratuvar ve merkez kurulumu gibi stratejik konular görüşüldü.

Görüşmelerin en dikkat çekici yönlerinden biri, üniversiteler arası etkileşimin sadece öğrenci ve akademisyen hareketliliğiyle sınırlı kalmayıp, ortak teknoloji geliştirme, bilgi transferi ve ortak yayın politikaları gibi daha derin yapısal alanlara da yönelmesi oldu. Bu bağlamda, görüşülen akademisyenlerin liderlik ettiği araştırma merkezleri ve inovasyon projeleriyle Atatürk Üniversitesi arasında çok yönlü iş birliği alanları ortaya kondu.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Bilimsel gücümüzü küresel paydaşlarla birleştiriyoruz"

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, uluslararası bilim çevreleriyle geliştirilen bu tür iş birliklerinin Türkiye'nin yükseköğretim vizyonuna da katkı sunduğunu belirterek: "Atatürk Üniversitesi olarak, bilimi sınırların ötesinde inşa etmenin gerekliliğine inanıyoruz. ABD'deki öncü üniversitelerle gerçekleştirdiğimiz bu temaslar; bilimsel ortaklıkların kurumsallaşması, araştırma projelerimizin uluslararası fonlarla desteklenmesi ve genç araştırmacılarımızın küresel akademik ortamlarda yetişmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu görüşmelerde yalnızca iş birliklerini konuşmakla kalmadık, aynı zamanda Atatürk Üniversitesinin bilimsel vizyonunu, potansiyelini ve iş birliğine açık yönlerini detaylı bir biçimde aktardık" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Hacımüftüoğlu ayrıca, üniversitenin gelişen bilim altyapısını ve araştırma kapasitesini küresel akademik ağlarla entegre etmenin, gelecekte daha güçlü bir akademik kimlik inşası açısından hayati olduğunu vurguladı.

Küresel akademik vizyonun bir parçası: Bilimde uluslararasılaşma

Atatürk Üniversitesinin yürüttüğü bu stratejik temaslar, yalnızca ikili iş birlikleriyle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda bilimsel üretimin küresel dolaşımına entegre olmayı hedefleyen uzun vadeli bir vizyonun parçası olarak değerlendiriliyor. Özellikle yapay zeka, sağlık teknolojileri, malzeme bilimi ve kompleks sistemler gibi öncelikli araştırma alanlarında ortak projeler geliştirilmesi bekleniyor.

Bu kapsamda yapılan planlamaların, önümüzdeki dönemde somut akademik çıktılarla desteklenerek uluslararası araştırma konsorsiyumlarına katılım, ortak yayınlar, yeni nesil eğitim programları ve karşılıklı bilim insanı görevlendirmeleri ile genişletilmesi öngörülüyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Atatürk Üniversitesi, Rektör, Eğitim, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi'nden Uluslararası Bilim Temasları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polisi polise ihbar ettiler: Bizi dövüyorlar Polisi polise ihbar ettiler: Bizi dövüyorlar
10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu 10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu
Dışişleri Bakanlığı’ndan Sudan’a seyahat uyarısı Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı
Eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı Eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı
Trump, Netanyahu ile teması kesti Orta Doğu’da onsuz ilerleyecek Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek
ABD’den İsrail’e tehdit: Ağır bedel ödersiniz ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Galatasaray yarın şampiyon olabilir Galatasaray yarın şampiyon olabilir
1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı 1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Nazan Öncel’den korkutan haber Ambulansla hastaneye kaldırıldı Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı
İşte futbol bu Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek İşte futbol bu! Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek
Ara seçim Özgür Özel’e soruldu Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten Ara seçim Özgür Özel'e soruldu! Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten

22:31
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
21:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
20:36
ABD’de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
20:06
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
19:05
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?
09:12
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
09:06
Dev bankadan altın için ezber bozan tahmin
Dev bankadan altın için ezber bozan tahmin
09:03
Surat ifadesine dikat İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
Surat ifadesine dikat! İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
08:55
Adana’da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
08:48
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu Uzman isim yanıtladı
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu? Uzman isim yanıtladı
08:45
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan’a dava açtı
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı
08:44
Ali Koç’un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2025 23:44:11. #7.12#
SON DAKİKA: Atatürk Üniversitesi'nden Uluslararası Bilim Temasları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.