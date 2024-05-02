Atatürk Üniversitesi Öğrencileri Filistin\'e Destek Yürüyüşü Düzenledi

Yerel

Atatürk Üniversitesi kulüpleri ve öğrenci oluşumları, Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi.

Atatürk Gençlik ve Bilim Anıtı önünde gerçekleşen ve "Çocuklardan ve adaletten yanayız", "Filistin'de katilin parmak izi İsrail", "Müslüman zulme boyun eğmez", "Filistin'de katliam var" yazılı döviz ve pankartların açıldığı etkinlikte, grup adına hazırlanan basın açıklaması okundu.

Türkçe ve İngilizce olarak yapılan basın açıklamasında tüm üniversitelerde ortak okunan metinde öğrenciler, 1948'den bugüne kadar milyonlarca masum ve mazlum Filistinliyi göç, kıtlık ve ölümle sınayan İsrail yayılmacılığının, 7 Ekim 2023 itibariyle tarihin akışı içerisinde insanlığın utanç tablosu olarak değerlendireceği bir soykırım halini aldığını ifade ettiler.

209 gündür çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli ayırt etmeksizin 35 bin kişinin İsrail barbarlığı tarafından katledildiği, binlerce kişinin evinden, yurdundan göçe sürüklendiği, kundaktaki bebeklerin bombardımanlar sonucunda enkaz altında can verdiği bir soykırım yaşandığını vurgulayan öğrenciler şunları aktardı: "İnsanlığın yaşadığı acıları; canı yananın rengine, dinine ve diline göre tasnif etmeyi, kınamayı ve lanetlemeyi kendisine paye bilen iki yüzlü egemen güçler ile uluslararası örgütler ise vahşeti yaşatan İsrail olunca bir kez daha sessiz kalmayı, katledilen bebeklerin görüntülerine karşı gözlerini kapatmayı, masum kadınların feryatlarına karşı kulaklarını tıkamayı tercih etmişlerdir. Egemen güçlere ve uluslararası örgütlere elindeki siyasi, askeri ve ekonomik gücü kullanarak sessizlik baskısı yapan sözde İsrail Devleti artık mızrağın çuvala sığmadığının farkına varmalıdır."

Öğrencilerin tüm üniversiteler ile ortaklaşa olarak okudukları metinde ayrıca: "Uluslararası platformlara taşınan İsrail barbarlığı dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan dinleri, ırkları, renkleri ve dilleri birbirinden farklı olan ancak vicdanı Gazze'deki çocuklar ve kadınlar için atan yürekli insanlar tarafından protesto edilmeye başlamıştır. Artık tepki işgalcilerin hiç tahmin edemeyeceği bir yerden yükseliyor. En güvendikleri yer olan Amerika Birleşik Devletleri'nin kalbi üniversitelerden gelen sesler işgalcilerin sistemlerini alt üst ediyor. Arizona'da Florida'da, Ohio'da, Texas'ta, Kaliforniya'da yıllardır sırtlarını dayadıkları tüm üniversiteler artık onlar için tehlikeden ibaret. İşkencelerine, soykırımlarına gelen yankılar, bağırmalar onlar için bir takım cezalandırılması gereken davranışlar. Çünkü yaptıklarının haksız olduğunu, hukuka ve vicdana aykırı olduğunu en iyi onlar biliyorlar. Bununla mücadele etmek içinde onurlu bir şekilde kendilerine direnen bilim insanlarını ve öğrencileri tutuklama yolunu tercih ediyorlar. Biz de bugün buradan haykırıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın ardından öğrenciler, Atatürk Gençlik ve Bilim Anıtı önünden merkezi yemekhane önüne kadar ellerinde döviz ve pankartlarla, Filistin'deki soykırıma karşı slogan atarak yürüyüş yaptı. - ERZURUM