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Atatürk Üniversitesi Öğrencilerinden Büyük Başarı

Atatürk Üniversitesi Öğrencilerinden Büyük Başarı

Atatürk Üniversitesi, TEKNOFEST'te 4 proje ile finale kalmayı başardı. Başarıları gururlandırıyor.

12.05.2025 16:32
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Atatürk Üniversitesi, yenilikçi fikirleri ve nitelikli öğrencileriyle ülkemizin bilimsel gelişimine katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri, 2025 yılında TÜBİTAK BİDEB tarafından 13'üncüsü düzenlenen "2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları"nda büyük bir başarıya daha imza attı.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen yarışmada, Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri tarafından hazırlanan 6 projeden 4'ü, ön değerlendirme sonucunda finale kalan 91 proje arasına girme başarısı gösterdi. Böylelikle Atatürk Üniversitesi, bu yıl da proje üretme ve uygulamada gösterdiği etkinliğini bir kez daha kanıtlamış oldu.

Yapay Zeka, IoT ve Akıllı Sistemler Alanında Öne Çıkan Projeler

Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğretim üyesi Doç. Dr. Deniz Dal danışmanlığında yürütülen lisans bitirme projeleri, farklı kategorilerde finale kalmayı başardı. Eğitim, Sağlık, Akıllı Şehirler ve Enerji- Çevre gibi çeşitli alanlarda hazırlanan projeler, yalnızca teknik yeterlilikleriyle değil, toplumsal faydaya katkı potansiyelleriyle de jüri üyelerinden tam not aldı.

DISLEXPEN: Disleksi ve Disgrafi İçin Yapay Zeka Destekli Akıllı Kalem adlı proje, Hatice Nur Aktoğan tarafından hazırlandı ve Eğitim kategorisinde ilk 10 proje arasına girerek finale davet edildi.

Kamuya Açık Tuvaletler İçin IoT Tabanlı Yoğunluk Takip ve Hijyen Sistemi başlıklı proje, Merve Erdem ve Nursemin Şenel tarafından geliştirildi. Proje, Akıllı Şehirler ve Ulaşım kategorisinde finale kalan 10 proje arasında yer aldı.

DIAASSIST: Diyabetliler İçin Yapay Zeka Destekli Otomatik Karbonhidrat Sayımı ve İnsülin Dozu Hesaplama Uygulaması, Samet Can Akbulut ve Hümeyra Ören'in imzasını taşıyor. Sağlık kategorisinde final yarışmasına hak kazanan 10 projeden biri oldu.

EKODÖNÜŞÜM: Yapay Zeka Destekli Akıllı Atık Sınıflandırma ve Geri Dönüşüm Asistanı adlı proje ise Senanur Topal ve Yusuf Kağan Yıldırım tarafından geliştirildi ve Enerji ile Çevre kategorisinde finalist olarak seçildi.

Final Değerlendirmeleri Temmuz Ayında, Ödül Töreni TEKNOFEST'te

Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Final Değerlendirmeleri, 1-4 Temmuz 2025 tarihleri arasında çevrim içi ortamda gerçekleştirilecek. Bu aşamada başarılı bulunan projeler, TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenecek törenle ödüllerine kavuşacak.

Projelerin danışmanı Doç. Dr. Deniz Dal, öğrencilerinin gösterdiği özveri ve elde ettikleri başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı: "Bilgisayar Mühendisliği Bölümü olarak öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Bu başarılar, onların vizyon sahibi, çözüm odaklı ve topluma duyarlı bireyler olarak yetiştiğini gösteriyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da projelerimizin final aşamasına kalması, hem bölümümüz hem de üniversitemiz adına büyük bir gurur kaynağıdır. Destekleri için Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'na, Mühendislik Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. İhsan Efeoğlu'na ve Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Ferhat Bozkurt'a teşekkür ediyorum."

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu da, final yarışmasında üniversiteyi temsil edecek öğrencileri tebrik ederek: "Öğrencilerimizin üretkenliği ve bilimsel yetkinlikleri bizleri gururlandırıyor. Onları bu başarılarından dolayı kutluyor, TEKNOFEST'te gerçekleşecek final yarışmasında üstün başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Bilgisayar, Teknofest, Teknoloji, Tübitak, Enerji, Eğitim, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi Öğrencilerinden Büyük Başarı - Son Dakika

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