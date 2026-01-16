Rektör Hacımüftüoğlu'ndan Bilim Erzurum'a ziyaret: "Gelecek vizyonumuz gençlerimizin hayalleriyle güçleniyor" - Son Dakika
Rektör Hacımüftüoğlu'ndan Bilim Erzurum'a ziyaret: "Gelecek vizyonumuz gençlerimizin hayalleriyle güçleniyor"

16.01.2026 12:57  Güncelleme: 13:03
Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Bilim Erzurum merkezinde TÜBİTAK'ın hazırladığı uzay sergisini gezdi ve merkezdeki atölyeler hakkında bilgi aldı. Rektör, Türkiye'nin insanlı uzay misyonunun gençlere ilham verdiğini vurguladı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilim Erzurum merkezini ziyaret ederek, TÜBİTAK tarafından hazırlanan "Ufkun Ötesinde: Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu" sergi alanını gezdi.

Ziyaret kapsamında merkezde yürütülen öğrenci atölyelerini de inceleyen Rektör Hacımüftüoğlu, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyarette; Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin, Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörü Doç. Dr. Sait Sinan Atılgan ile Direktör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Bayraktar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Bilim, Teknoloji, Akıllı Tarım ve İnovasyon Şube Müdürü ve T3 Vakfı Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Yakup Koçak, T3 Vakfı Erzurum Sorumlusu Doç. Dr. Ragıp Ümit Yalçın ile eğitmenler yer aldı.

"Türkiye'nin Uzay Yolculuğu İlham Veriyor"

Sergi alanını gezen Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunun gençler için güçlü bir ilham kaynağı olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu: "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu, sadece bilimsel bir başarı değil; aynı zamanda gençlerimizin hayal gücünü ve vizyonunu genişleten tarihi bir adımdır. Bilim Erzurum'da sergilenen bu içerikler, çocuklarımızın ve gençlerimizin uzaya, bilime ve teknolojiye olan ilgisini artırıyor. Burada gördüğümüz ilgi ve heyecan, ülkemizin bilimsel geleceği adına son derece umut verici."

Cumhurbaşkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Uzay Ajansı iş birliğiyle hazırlanan sergide; astronotlar Alper Ge zeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'in uzay yolculuklarına dair fotoğraflar, ekipmanlar, kişisel eşyalar ve görev sürecine ilişkin kronolojik bilgiler yer alıyor. İnteraktif alanlar, video sunumları ve deneyim noktaları sayesinde ziyaretçiler, Türkiye'nin uzay yolculuğunu yakından tanıma fırsatı buluyor.

"Bilim Erzurum, Geleceğin Bilim İnsanlarını Yetiştiriyor"

Bilim Erzurum'un sunduğu eğitim ortamının önemine de dikkat çeken Rektör Hacımüftüoğlu, merkezin üniversite-şehir iş birliğine örnek teşkil ettiğini belirterek şunları söyledi: "Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in, rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanında böylesine önemli bir merkezi şehrimize kazandırmasından gurur duyuyoruz. Bu vizyon çerçevesinde kurulan Bilim Erzurum, çocuklarımıza erken yaşta bilimsel düşünme becerisi kazandıran çok kıymetli bir merkez. Astronomiden akıllı tarıma, teknolojiden girişimciliğe kadar uzanan bu atölyeler, geleceğin bilim insanlarını, mühendislerini ve girişimcilerini yetiştiriyor. Atatürk Üniversitesi olarak bu tür bilim merkezleriyle her zaman iş birliğine açığız."

Bilimle Dolu Bir Merkez

6-14 yaş grubuna hitap eden Bilim Erzurum; Astronomi, Havacılık ve Uzay, Teknoloji, Matematik, Doğa Bilimleri, Tasarım, Girişim, Akıllı Tarım ve DeneYap Atölyeleri ile bilimsel eğitimi eğlenceli ve uygulamalı hale getiriyor. Merkezde yer alan planetaryum ise 360 derece gösterimleriyle ziyaretçilere evrenin kapılarını aralıyor. Kurulduğu günden bu yana yaklaşık 200 binden fazla çocuğa bilimsel eğitim sunan Bilim Erzurum'da tüm programlar ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Ziyaret programı, Bilim Erzurum Sorumlusu Yakup Koçak'ın merkezin çalışmaları ve gelecek hedeflerine ilişkin yaptığı sunumun ardından sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Türkiye, Tübitak, Erzurum, Rektör, Yerel, Bilim, Uzay, Son Dakika

