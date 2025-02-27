Atatürk Üniversitesi Rektörü Hacımüftüoğlu, İlçe Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Yerel

Atatürk Üniversitesi Rektörü Hacımüftüoğlu, İlçe Ziyaretlerine Devam Ediyor

Atatürk Üniversitesi Rektörü Hacımüftüoğlu, İlçe Ziyaretlerine Devam Ediyor

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Narman ve Oltu ilçelerinde yaptığı ziyaretlerde akademik iş birliklerini güçlendirmeyi hedefledi. Eğitim, kültür ve sosyal projeler üzerine yapılan görüşmelerde, üniversitenin yerel kalkınmaya katkısı vurgulandı.

27.02.2025 09:42  Güncelleme: 09:46
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Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitenin ilçelerdeki varlığını güçlendirmek, akademik birimlerin çalışmalarını yerinde incelemek ve talep ile önerileri değerlendirmek amacıyla başlattığı ziyaret programına devam ediyor. Bu kapsamda, Rektör Hacımüftüoğlu ve beraberindeki heyet, Narman ve Oltu ilçelerinde çeşitli temaslarda bulundu.

Narman'da eğitim ve iş birliği ön plana çıktı

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu, Prof. Dr. Hasan Yılmaz, Prof. Dr. Reyhan Keleş, Prof. Dr. Yüksel Göktaş, Genel Sekreter Doç. Dr. Ufuk Okkay ve DAYTAM Müdürü Doç. Dr. Bilal Nişancı'nın da yer aldığı heyet, ilk olarak Narman'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İlçe Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu ve Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı ile bir araya gelen Rektör Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesi ile ilçedeki kamu kurumları arasındaki iş birliğini artırmaya yönelik fikir alışverişinde bulundu. Eğitim, kültür ve sosyal projelerin ilçenin gelişimine katkı sunduğunu belirten yöneticiler ise üniversitenin Narman'daki varlığının bölgeye değer kattığını vurguladı.

Heyet daha sonra Narman Meslek Yüksekokulunu (MYO) ziyaret ederek burada yürütülen akademik ve idari çalışmaları yerinde inceledi. MYO Müdürü Doç. Dr. Ali Öz, yüksekokulun mevcut durumu, yürütülen projeler ve öğrencilerin beklentilerine dair detaylı bir sunum yaptı. Narman'ın doğa ve kültürel zenginlikleriyle büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Rektör Hacımüftüoğlu, üniversitenin ilçeyle bütünleşmesini daha da artırmak adına her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

Ziyaretin sonunda heyet, Narman Peri Bacalarını gezerek ilçenin doğal güzelliklerini yerinde gözlemledi.

Oltu'da üniversite ve ilçe iş birliği güçleniyor

Heyetin bir sonraki durağı Oltu oldu. Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik ve Belediye Başkanı Adem Çelebi'yi makamlarında ziyaret eden Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, ilçenin Erzurum ve bölge ekonomisi için taşıdığı öneme dikkat çekti. Oltu Taşının Türkiye ekonomisine sağladığı katma değer hakkında konuşan Hacımüftüoğlu, yerli otomobil TOGG'un Oltu Taşı renginden ilham alan modelinin Erzurum ve ilçe için bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Oltu'da iki fakülte ve bir meslek yüksekokuluyla eğitim veren Atatürk Üniversitesinin ilçeye sağladığı akademik ve sosyal katkılara değinen üniversite yöneticileri, mevcut projeleri geliştirmek ve yeni iş birlikleri oluşturmak için çalışmaların süreceğini ifade etti.

Akademik çalışmalar değerlendirildi

Birim ziyaretleri kapsamında ilk olarak Oltu Meslek Yüksekokulunu ziyaret eden heyet, burada MYO Müdürü Doç. Dr. Fikret Doğru ve akademisyenlerle bir araya geldi. Yüksekokulda yürütülen akademik çalışmalar, projeler ve öğrencilere yönelik gelişim planları hakkında bilgi alan Rektör Hacımüftüoğlu, eğitim kalitesinin artırılması için yapılması gerekenler üzerine görüşlerini paylaştı.

Ardından Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Dursun Kaya ile Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt'un da katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantıda akademisyenler ve yöneticilerle bir araya gelen Rektör Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin Araştırma Üniversitesi statüsü kapsamında atılması gereken adımları anlatarak geleceğe yönelik hedefleri paylaştı.

Öğrenci ve akademisyen talepleri dinlendi

Ziyaretler sırasında hem akademisyenler hem de öğrencilerle birebir görüşen Rektör Hacımüftüoğlu, dile getirilen talepler ve önerilerin ivedilikle değerlendirmeye alınacağını belirtti. Eğitim-öğretim imkanlarının geliştirilmesi adına sürdürülen çalışmaların devam edeceğini ifade eden Hacımüftüoğlu, üniversitenin her zaman öğrencileri ve akademisyenleriyle birlikte hareket ettiğini vurguladı.

Ziyaretler, iyi niyet temennileri ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi Rektörü Hacımüftüoğlu, İlçe Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika

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