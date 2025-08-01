Atatürk Üniversitesi Rektörü Hacımüftüoğlu\'ndan YÖK Başkanı Özvar\'a Tebrik Mesajı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı görevine yeniden atanan Prof. Dr. Erol Özvar için bir tebrik mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından YÖK Başkanlığına ikinci kez atanan Prof. Dr. Özvar'ın, yükseköğretim sisteminin gelişimine yönelik önemli çalışmalarına vurgu yapan Rektör Hacımüftüoğlu, bu atamanın Türk yükseköğretimi için hayırlı olmasını diledi.

Yükseköğretimde kalite ve vizyon vurgusu

Değerlendirmesinde; Prof. Dr. Özvar'ın ilk görev döneminde yükseköğretimin kurumsallaşması, kalite güvencesi süreçleri, uluslararasılaşma ve üniversite-sanayi iş birlikleri gibi alanlarda önemli katkılar sağladığını belirten Rektör Hacımüftüoğlu, yeni dönemde de bu çalışmaların artarak devam edeceğine olan inancını ifade etti.

Türkiye'nin yükseköğretim vizyonunun güçlenmesinde Prof. Dr. Özvar'ın liderliğinin önemine değinen Hacımüftüoğlu: "Başkanımızın öncülüğünde, üniversitelerimizin bilimsel üretkenliği ve uluslararası rekabet gücü daha da artacaktır" dedi.

" Türkiye Yüzyılı'na katkı sunmaya devam edeceğiz"

Atatürk Üniversitesi olarak, YÖK'ün kalite odaklı politikalarına destek vermeye devam edeceklerini kaydeden Rektör Hacımüftüoğlu: "Üniversitelerimiz, bilim ve teknoloji alanındaki atılımlarla Türkiye Yüzyılı vizyonuna önemli katkılar sunacaktır. Bu düşüncelerle, ilk dönemde olduğu gibi yeni süreçte de uyum içerisinde çalışacağımız kıymetli Başkanımıza 2. dönemi için başarılar diliyor, bu atamanın, akademi camiamız ve ülkemiz için hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - ERZURUM