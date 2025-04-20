Atatürk Üniversitesi Rektörü İlçelerde Ziyaretler Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi Rektörü İlçelerde Ziyaretler Gerçekleştirdi

Atatürk Üniversitesi Rektörü İlçelerde Ziyaretler Gerçekleştirdi

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Horasan ve Pasinler MYO'ları ziyaret ederek eğitim kalitesi ve yerel kalkınma üzerine değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca, akademik ve idari personel ile öğrencilerin taleplerini dinleyerek çözüm odaklı yaklaşımlarını vurguladı.

20.04.2025 09:21  Güncelleme: 09:23
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Kurumsal bağları güçlendirmek, ortak aklı desteklemek ve etkileşimi artırmak amacıyla ilçelere ziyaretlerini sürdüren Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Horasan ve Pasinler MYO'da akademik ve idari personel ile öğrencilerle buluştu.

Rektör Hacımüftüoğlu, üniversite bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren Horasan ve Pasinler Meslek Yüksekokullarını ziyaret ederek, akademik ve idari personelle bir araya geldi. Kurum içi iletişimi geliştirme ve çalışma ortamlarını yerinde gözlemleme hedefiyle gerçekleşen ziyaretlerde Rektör Hacımüftüoğlu'na, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Yılmaz ile Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörü Prof. Dr. Erol Akpınar eşlik etti.

Meslek Yüksekokullarının eğitim kalitesi, fiziki imkanları ve mevcut ihtiyaçlarına dair yapılan değerlendirmelerde bulunulan ziyarette, üniversitenin genel vizyonu, kurumsal hedefleri ve yerel kalkınmadaki rolü de gündeme geldi.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Çözüm Odaklı Yaklaşıma Büyük Önem Veriyoruz"

Ziyaretlerde konuşan Rektör Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin sadece merkez yerleşkede değil, ilçelerdeki birimleriyle de büyük bir bütünün parçası olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Hacımüftüoğlu: "Horasan ve Pasinler MYO'larımız, bölgesel kalkınmanın lokomotifi olma misyonuyla önemli görevler üstleniyor. Bizler de yönetim olarak, her birimimizin sorunlarını dinlemeye, ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeye ve çözüm odaklı yaklaşmaya büyük önem veriyoruz. Kurumsal aidiyetin güçlenmesi, birlikte üretme kültürünün gelişmesi açısından bu tür ziyaretleri oldukça kıymetli buluyorum" dedi.

Akademik ve idari personel ile öğrencilerin görüş, öneri ve taleplerini dinleyen Rektör Hacımüftüoğlu, eğitim kalitesinin artırılması, uygulamalı eğitim imkanlarının geliştirilmesi ve öğrenci memnuniyetinin yükseltilmesi adına gereken her türlü desteğin sağlanacağını belirtti.

Ziyaretler kapsamında MYO müdürlüklerinde devir teslim törenleri de gerçekleştirildi. Bu kapsamda; Horasan MYO'da Prof. Dr. Kenan Yakut görevini Prof. Dr. Oğuz Akın Düzgün'e, Pasinler MYO'da ise Dr. Öğr. Üyesi Zinnur Çelik görevini Doç. Dr. Melih Okcu'ya devretti.

"İlçelerde Protokol Ziyaretleri Gerçekleştirildi"

MYO ziyaretlerinin ardından ilçe protokolüyle de bir araya gelen Rektör Hacımüftüoğlu ve beraberindeki heyet, Horasan Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz ile Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir'i, ardından ise Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu'nu makamlarında ziyaret etti.

Gerçekleşen görüşmelerde üniversite-yerel yönetim iş birlikleri, bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak ortak projeler ve öğrenci odaklı çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi Rektörü İlçelerde Ziyaretler Gerçekleştirdi - Son Dakika

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