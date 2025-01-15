Atatürk Üniversitesi TYÇ Logosu ile Lider Oldu - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi TYÇ Logosu ile Lider Oldu

Atatürk Üniversitesi TYÇ Logosu ile Lider Oldu

Atatürk Üniversitesi, TYÇ Logosuna sahip program sayısını 59'a çıkararak Türkiye'de lider konuma geldi.

15.01.2025 16:35
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Atatürk Üniversitesi, gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarla, TYÇ Logosu taşıma hakkına sahip program sayısını 40'tan 59'e yükselterek Türkiye genelinde ilk sıraya yerleşti.

Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYA) ile uyum çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, akredite edilen yükseköğretim programlarına mezuniyet belgelerinde Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Logosu kullanım hakkı tanınması, uluslararası standartlarda eğitim veren üniversiteler için önemli bir kriter haline geldi.

Bu kapsamda TYÇ Logosu, mezunlara uluslararası alanda avantajlar sunarak diplomaların yurt dışında daha hızlı tanınmasını sağlıyor ve istihdam olanaklarını artırıyor. Ayrıca bu logo, yükseköğretim staj yeterliliklerinin ve yurt dışında geçirilen öğrenim dönemlerinin doğrudan tanınmasını kolaylaştırırken yatay ve dikey öğrenci hareketliliğine de katkıda bulunuyor.

"Eğitim Kalitesi ve Program Çeşitliliği Bu Başarının Temelini Oluşturuyor"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, elde edilen bu başarıyı değerlendirirken, üniversitenin eğitim kalitesi ve program çeşitliliğine vurgu yaptı. Hacımüftüoğlu: "Atatürk Üniversitesi olarak, geniş bir akademik yelpazeye sahibiz ve öğrencilerimize nitelikli eğitim imkanları sunmayı her zaman öncelik edindik. TYÇ Logosu taşıma hakkı kazanan programlarımızın sayısını 59'e yükseltmiş olmamız, uluslararası standartlarda eğitim sunduğumuzun ve mezunlarımızın küresel rekabette öne çıkabilmesi için doğru adımlar attığımızın bir göstergesidir. Bu, yalnızca niceliksel değil, niteliksel bir başarıdır" ifadelerini kullandı.

Rektör Hacımüftüoğlu, bu başarının arkasında yatan unsurlara dikkat çekerek şunları ekledi: "Üniversite olarak her bir programımızı öğrencilerimizin gelecekteki başarılarına katkı sağlayacak şekilde tasarlıyor ve güncelliyoruz. TYÇ Logolu programlarımız, mezunlarımızın yurt dışında tanınmasını ve iş gücü piyasasında daha kolay yer bulmasını sağlıyor. Bu doğrultuda, öğrencilerimizin uluslararası standartlara uygun donanımlara sahip olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Türkiye'nin Lideri Atatürk Üniversitesi

Atatürk Üniversitesinin TYÇ Logolu program sayısındaki artışla Türkiye genelinde lider konuma yerleşmesi, kurumun stratejik hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerlediğinin bir kanıtı olarak değerlendiriliyor. Rektör Hacımüftüoğlu, başarıya katkı sunan başta Kalite Koordinatörlüğü olmak üzere tüm akademik ve idari personele teşekkür ederek şunları söyledi: "Bu başarı, büyük bir ekip çalışmasının sonucudur. Atatürk Üniversitesi olarak ulusal ve uluslararası ölçekte bir model olmaya devam edeceğiz." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi TYÇ Logosu ile Lider Oldu - Son Dakika

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