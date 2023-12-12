Atatürk Üniversitesi UI GreenMetric E-Atık Sıralamasında yer aldı

Üniversite kampüslerindeki sürdürülebilirlik çabalarını dünya çapında değerlendiren ve karşılaştırmasını yapan Green Metric tarafından yayımlanan UI GreenMetric E-Atık Sıralamasında Atatürk Üniversitesi de yer aldı ve 1183 üniversitenin değerlendirildiği araştırmada sadece 57 üniversitenin yer aldığı listeye girme başarısı gösterdi.

2010 yılından itibaren bulundukları coğrafyada topluma rol model olarak yön veren dünya üniversitelerini Yapı ve Altyapı, Enerji ve İklim Değişikliği, Sürdürülebilir Atık Yönetimi, Sürdürülebilir Su Yönetimi, Sürdürülebilir Ulaşım, Eğitim ve Araştırma kategorilerinde; çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliklerine göre sıralayan UI GreenMetric WUR Sistemi; 14 Ekim Uluslararası E-Atık Gününde ilk kez dünya çapında üniversiteleri Sürdürülebilir E-Atık Yönetimlerine göre sıralamaya aldı.

Birimlerin ortak çalışmaları başarıyı beraberinde getirdi

Atatürk Üniversitesinin yol haritasını belirlemek üzere başlatmış olduğu Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında kurulan Katı ve Tehlikeli Atık Yönetim Koordinatörlüğü ile yine bu vizyon doğrultusunda 2023 yılında kurulan Elektronik Cihaz Onarım Koordinatörlüğü iş birliği içerisinde sürdürülebilir E-Atık yönetimi çalışmaları devam etti ve atık durumuna gelmiş elektronik cihazlardan, gerekli ekipmanların teminini E-Atık envanterinden sağlayan Elektronik Cihaz Onarım Koordinatörlüğü cihaz bakım ve onarım işlemlerini yaptı. Böylelikle üniversite bünyesinde uygulanan ve 10 R'den oluşan Atık Yönetim hiyerarşisinde "Repair (tamir et)" basamağı uygulanmaya başlandı.

Türkiye Üniversiteleri arasında 5. sırada

Atılan bu adımlar, gerçekleştirilen çalışmalar ve hayata geçirilen önemli projeler neticesinde Atatürk Üniversitesi; UI GreenMetric E-Atık Kampanyasına katılan 1183 üniversite arasından seçilen 57 üniversite içerisine 27. sıradan girme başarısı gösterirken, Türkiye'den ise kampanyaya katılan ve Sürdürülebilir E-Atık Yönetimini istikrarlı bir şekilde devam ettiren 8 üniversite arasında 5. sırada yer aldı.

Rektör Çomaklı: "Sürdürülebilirliğin sağlanması temel felsefemiz"

Hızla gelişen teknolojinin çevreye verdiği zararlar ve artan dünya nüfusunun doğal kaynakları tüketmesinin çevre ve sürdürülebilirlik ile ilgili konuların ön plana alınmasını bir zorunluluğa dönüştürdüğüne dikkat çeken Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, atık yönetimine ilişkin elde edilen başarıya yönelik yaptığı açıklamada sürdürülebilirliğin sağlanması ve kalitenin iyileştirilmesi temel felsefesi doğrultusunda Atatürk Üniversitesinin gerek E- Atık yönetimine gerek sürdürülebilirlik çalışmalarına yoğun bir mesai harcandığını belirtti.

Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesi bünyesinde yapılan bu çalışmaların belgelendirilmesi ve üniversitenin dünya çapında bilinilirliğinin artırılmasında Katı ve Tehlikeli Atık Yönetimi Koordinatörlüğü ile Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü birimlerinin sistemli ve uyumlu çalışmasının önemli bir yeri olduğunu ifade ederek başta iki birimi yoğun bir gayret ve üstün bir başarı ile yöneten Prof. Dr. Zeynep Ceylan başta olmak üzere ekibine ve bu süreçte emek veren herkese teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. - ERZURUM