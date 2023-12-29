Atatürk Üniversitesi UI GreenMetric WUR 2023 Dünya Sıralamasında Yükseliş Elde Etti

Atatürk Üniversitesi, UI GreenMetric WUR 2023 Dünya Sıralamasında son iki yılda olduğu gibi bu yıl ki sıralamada da önemli bir yükseliş elde etti.

Dünyanın seçkin üniversitelerinin yerleşkelerini; çevresel boyutta taahhütlerine, girişimlerine ve sürdürülebilirlik çabalarına göre her yıl 6 temel kategoride (Yapı ve Altyapı, Enerji ve İklim Değişikliği, Atık Yönetimi, Su Yönetimi, Ulaşım ve Eğitim ve Araştırma) sıralamaya alan UI GreenMetric WUR Sistemi 2023 sonuçları açıklandı.

İlk 500 Üniversite Arasında Yer Aldı

Buna göre Atatürk Üniversitesi; sıralamaya giren 1183 üniversite arasında 76 sıra birden yükselerek 258. sırada, Türkiye genelinde ise özel üniversitelerin de yer aldığı sıralamada 21, sadece devlet üniversitelerinin baz alındığı listede ise 17. sırada yer alma başarısı gösterdi.

Bu sonuçlardan hareketle; 2021 yılından itibaren aktif olarak Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ve Katı ve Tehlikeli Atık Yönetim Koordinatörlüğü iş birliği içerisinde yürütülen başvuru sürecinde yükselişin sürdürülebilirliği 2023 yılında da devam etti.

UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralama Sistemine başvuru sürecinde; Atatürk Üniversitesine ait kanıtların toplanması, hesaplanması ve sisteme girilmesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün öncülüğünde yapılarak alınan sonuçlara göre sıralamadaki mevcut yeri daha da yukarı taşımak için bir yol haritası belirlendi.

Prof. Dr. Ceylan: "Dünyamız Ne Yazık ki Sadece Savaşlarla Yara Almıyor"

Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Katı ve Tehlikeli Atık Yönetim Koordinatörü Prof. Dr. Zeynep Ceylan: "Dünyamız ne yazık ki sadece savaşlarla yara almıyor. Bir yanda radikal iklim değişikliği, diğer yanda iklim değişikliğine bağlı doğa afetleri (aşırı hava olayları) büyük bir hızla devam ediyor. Türkiye'de sadece 2022 yılı içerisinde; sel, kuraklık, fırtına, orman yangını gibi 2000'in üzerinde aşırı hava olayı (afet) yaşandı. Güncel IPCC Raporuna göre; Akdeniz Havzasında Sanayi öncesi döneme göre 1,5 0C'lik sıcaklık artış senaryosun sonuçlarının ciddi bir şekilde yaşanmakta olduğu yetkililerce bildirilmiştir. Gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarını önceleyen iklim finansmanı adı altında; bu felaketlerin getirdiği kayıp ve hasarların telafisinde ülkemizin de hakkaniyetli bir şekilde desteklenmesi gerektiği gün gibi aşikardır. Yaşanılan tüm bu gerçeklerin ışığında; Atatürk Üniversitesi ailesi olarak bizler çevresel problemlere farkındalık ve acil çözüm önerileri konusunda üzerimize düşen görevleri en mükemmel şekilde yapmak zorunda olduğumuz bilinciyle hareket etmekteyiz" şeklinde konuştu.

Sürdürülebilirlik Konusundaki Çalışmalar Kapsamlı Bir Şekilde Devam Edecek

65 yıllık köklü bir geçmişe sahip, binlerce mensubu bulunan ve oldukça geniş kampüs alanlarına sahip olan Atatürk Üniversitesinde; çevresel boyuttaki problemlerin çözümlerine yönelik çalışmaların her boyutta devam ettiğini belirten Prof. Dr. Ceylan: "Rektörlüğümüzün de bu konulardaki hassas duruşları ile çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Tüm bu konulardaki çalışmalarımızı; dıştan bakan bir göz olarak dünya çapında hassas bir şekilde değerlendiren UI GreenMetric WUR sisteminden alınan gerek dünya geneli gerekse her bir kategoride ki sıralama sonuçlarımız yeterlilik ve eksiklerimizi net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu sonuçlardan hareketle; çevresel sürdürülebilirlik konusunda ki çalışmalarımıza daha kapsamlı ve sistematik bir şekilde devam edeceğiz" dedi.

Rektör Çomaklı: "Böylesine Hayati Bir Konuyu Gündemimizden Hiçbir Zaman Düşürmedik"

Sürdürülebilir bir gelecek inşa etme adına, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi çerçevesinde yeni kurulan ve yeniden yapılandırılan birimlerin önemli kazanımlar sağladığını belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise dünya üniversiteleri arasında her konuda rekabetçi bir seviyeye geldiklerini belirterek şunları söyledi: "UI GreenMetric WUR 2023 Dünya Sıralamasında elde ettiğimiz önemli başarıdan dolayı mutlu ve gururluyuz. Böylesine hayati bir konuyu gündemimizden hiçbir zaman düşürmedik. Bu kapsamda üniversite olarak sürekli bilgilendirici programlar düzenliyor, öğrencilerimiz ile personelimizde farkındalık oluşturmaya yönelik adımlar atıyoruz. Elde edilen bu başarı, üniversitemizin sürdürülebilirlik ve çevre dostu uygulamalar konusundaki kararlılığının bir göstergesidir. Bu düşüncelerle; Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğümüz ile Katı ve Tehlikeli Atık Yönetim Koordinatörlüğümüz başta olmak üzere, tüm üniversite ailemize bu konudaki hassasiyetleri ve yaşanabilir bir kampüs hayatı sundukları için teşekkür ediyorum." - ERZURUM