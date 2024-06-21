Atatürk Üniversitesi, Uluslararası Öğrencilerle Gönül Bağını Güçlendiriyor

Yerel

Uluslararasılaşma misyonu doğrultusunda misafir ettiği 91 ülkeden 3 bini örgün olmak üzere toplam 11 bini aşkın uluslararası öğrencisi ile dünya üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Atatürk Üniversitesi, misafir öğrenciler ile gönül bağını güçlendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda; Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Erzurum Şubesi iş birliği ile düzenlenen etkinliğe her ülkeyi temsil eden yaklaşık 200 öğrenci, düzenlenen bayram şenliğine katılım sağladı. Üniversitenin Manej Alanı ve Atçılık Koordinatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte, misafir öğrencilere balık ikramı yapıldı ve at binme keyfi yaşatıldı.

Etkinliğe; Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın yanı sıra; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atilla Keskin, Prof. Dr. Mustafa Sözbilir, Prof. Dr. Turgut Göğebakan ile Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Müdürü Prof. Dr. Bahadır Gücüyeter, Manej Alanı ve Atçılık Koordinatörlüğü Müdürü Doç. Dr. Gökhan Öztürk, UDEF 7. Bölge Başkanı Halis Ergün, Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Ertan Aksakal ile öğrenciler katıldı.

"Misafir Öğrenciler Ülkeler Arasındaki Dostluk Bağlarına Katkı Sağlıyor"

Yabancı uyruklu öğrencilere, göreve geldiği günden itibaren misafir öğrenci olarak hitap ettiğini, üniversitenin evleri, kendilerinin de aileleri olduğunu ve bu kapsamda eğitim süreleri boyunca her türlü ihtiyaçlarını karşılama noktasında çaba sarf ettiklerini belirterek konuşmasına başlayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: "Gönül coğrafyasından gelen öğrenciler, Türkiye ile kültürel ve tarihi bağları olan farklı ülkelerden gelen misafirlerimizdir. Kıymetli öğrencilerimiz, eğitim almak için Türkiye'yi tercih ederek hem kendi akademik kariyerlerine hem de ülkelerimizin arasındaki dostluk bağlarına katkı sağlamaktadır. Onlar, burada aldıkları eğitimin ve edindikleri tecrübelerin ardından ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin gönüllü elçileri olarak hareket etmektedir. Bu sayede, Türkiye'nin dünyadaki imajına ve uluslararası ilişkilerine olumlu katkılarda bulunmaktadırlar" dedi.

Türk Kültürüne Özgü Bir Aktiviteyi Deneyimleme İmkanı Buldular

Etkinlik vesilesiyle kurulan gönül bağını daha da güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade eden Rektör Çomaklı, bayram vesilesiyle ailelerinden uzakta kalan öğrencilerin burukluk yaşamamaları adına böyle bir etkinliği tertip ettiklerini vurgulayarak şunları söyledi: "Misafir öğrencilerimize, Türk insanının misafirperverliğini ve cömertliğini en iyi şekilde göstermek amacıyla bu etkinliği düzenledik. At binme etkinliği, öğrencilerin Türk kültürüne özgü bir aktiviteyi deneyimlemelerini sağlarken, balık ikramı ise Türk mutfağının lezzetlerini tatma fırsatı sundu. Öğrenciler, etkinlik sayesinde sadece akademik anlamda değil, sosyal ve kültürel anlamda da zenginleştiler. Misafir öğrencilerimiz bizim için çok değerlidir. Onlar, ülkelerine döndüklerinde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edecek ve buradaki güzel anılarını paylaşacaklar. Bu tür etkinlikler, öğrencilerimizin burada kendilerini evlerinde hissetmelerine yardımcı oluyor ve kültürel kaynaşmayı artırıyor."

"Atatürk Üniversitesinin Bir Parçası Olmaktan Büyük Bir Mutluluk Duyuyoruz"

Misafir öğrenciler, etkinlik sonunda duygularını paylaşırken, Türkiye'de bulunmaktan ve Atatürk Üniversitesinin bir parçası olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Bu tür etkinliklerin devam etmesi gerektiğini belirten öğrenciler, Türk insanının misafirperverliği ve samimiyeti için teşekkür ettiler.

Bu anlamlı etkinliğin, Atatürk Üniversitesinin ve Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın misafir öğrencilere verdiği değeri ve kendilerinin eğitim hayatlarına yaptığı katkıyı bir kez daha gözler önüne serdiğini aktaran öğrenciler, akademik kazanımların yanı sıra, kültürel ve sosyal etkileşimlerin de ne kadar önemli olduğunu gösteren bir organizasyon olduğunu belirterek, üniversitenin uluslararası öğrenciler için cazip bir eğitim merkezi olma konumunu pekiştirdiğini ifade ettiler.

Etkinlik, misafir öğrencilerin çeşitli etkinliklere katılarak keyifli anlar geçirmeleriyle son buldu. - ERZURUM