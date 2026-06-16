Atatürk Üniversitesinden şehrin kalkınmasına yönelik önemli adım

Erzurum'un öncelikli ihtiyaçlarının bilimsel yöntemlerle tespit edilmesi ve bu ihtiyaçlara yönelik uygulanabilir çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan "Erzurum'un Temel İhtiyaç/ Sorunlarının Tespiti ve Çözüm Önerileri Projesi Destek Programı", Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Salonunda düzenlenen kapsamlı bir programla kamuoyuna tanıtıldı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Akarsu, kamu kurumlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve akademisyenler katıldı.

61 Kurumun Katılımıyla Erzurum'un İhtiyaç Haritası Oluşturuldu

Atatürk Üniversitesi koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında Erzurum'da faaliyet gösteren 61 kurum ve kuruluşun katkılarıyla şehrin mevcut durumu kapsamlı şekilde analiz edildi. Bu süreçte oluşturulan 25 ihtisas komisyonu tarafından gerçekleştirilen 150 stratejik toplantı sonucunda eğitimden sağlığa, tarımdan hayvancılığa, turizmden sanayiye kadar uzanan 25 tematik alan belirlendi.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde 250 öncelikli konu arasından Erzurum'un geleceği açısından kritik öneme sahip 100 temel ihtiyaç tespit edildi. Çalışma kapsamında ayrıca istihdam, göç, ticaret, iklim değişikliği, afet yönetimi ve dijital dönüşüm gibi alanlar da detaylı biçimde ele alındı.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Ürettiğimiz Bilgi Erzurum'un Kalkınmasına Dönüşecek"

Programın açılış konuşmasını yapan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitelerin temel sorumluluğunun yalnızca bilgi üretmek değil, üretilen bilgiyi toplumun hizmetine sunmak olduğunu vurguladı.

Erzurum'un sahip olduğu potansiyelin mevcut sorunlarının çok üzerinde olduğuna dikkat çeken Rektör Hacımüftüoğlu, üniversitenin bundan sonraki süreçte şehirle daha güçlü bir etkileşim içerisinde olacağını ifade etti.

"Erzurum'un potansiyeli, sorunlarından çok daha büyüktür" diyen Hacımüftüoğlu: "Bizim görevimiz, bu potansiyelin önündeki engelleri bilimsel yöntemlerle ortaya koymak ve çözüm yolları geliştirmektir. Öğretim üyelerimiz artık yalnızca sınıflarda değil; kurumlarda, tarlalarda ve fabrikalarda da aktif olarak yer alacaktır. Ürettiğimiz bilgi raflarda kalmayacak, şehrimizin kalkınma planlarına yön veren somut çıktılara dönüşecektir" ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında araştırmacılara önemli destekler sağlanacağını belirten Hacımüftüoğlu, 12 ay sürecek çalışmalar için proje başına 300 bin TL'ye kadar finansman desteği verileceğini ve hedeflerinin 100 projeyi hayata geçirmek olduğunu söyledi. Her bir projenin doğrudan bir soruna çözüm üretmesini amaçladıklarını kaydeden Hacımüftüoğlu, üniversitenin bilgi birikimini sahaya taşıyarak Erzurum'un gelişimine katkı sunmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Vali Baruş: "Sorunların Doğru Tespiti Başarının Anahtarıdır"

Programda konuşan Erzurum Valisi Aydın Baruş ise Erzurum'un tarihi birikimi, stratejik konumu ve sahip olduğu ekonomik potansiyelle bölgenin en önemli şehirlerinden biri olduğunu belirtti. Bir şehrin gelişiminin yalnızca sahip olduğu imkanlarla değil, bu imkanların doğru planlama ve etkin yönetim anlayışıyla değerlendirilmesiyle mümkün olacağını ifade eden Baruş, üniversitelerin şehirlerin gelişiminde yol gösterici kurumlar olduğunu söyledi.

Atatürk Üniversitesinin yürüttüğü çalışmanın akademik bilgi ile saha gerçeklerini buluşturan örnek bir model ortaya koyduğunu belirten Baruş, "Ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz. Tespit edemediğiniz sorunlara da çözüm üretemezsiniz" sözleriyle bilimsel veri temelli çalışmaların önemine dikkat çekti.

Vali Baruş, projenin yalnızca mevcut sorunları ortaya koymakla kalmadığını, aynı zamanda üniversite, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle uygulanabilir çözüm önerileri geliştirilmesine de imkan sağladığını ifade etti.

Dijitalleşmeden Kış Turizmine Kadar Geniş Kapsamlı Çalışma

Program kapsamında dijitalleşme, yapay zekanın eğitim süreçlerinde etkin kullanımı, tarımsal kalkınma, hayvancılığın geliştirilmesi, kış turizminin güçlendirilmesi, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve aile yapısının korunması gibi birçok stratejik konu ele alındı. Elde edilen çıktıların kamu kurumlarının stratejik planlarına, yerel yönetimlerin yatırım ve hizmet politikalarına yön verecek önemli bir kaynak oluşturması bekleniyor.

Başvurular 1 Ekim'e Kadar Devam Edecek

Atatürk Üniversitesi tarafından yürütülecek destek programı kapsamında uygun bulunan projelere 300 bin TL'ye kadar mali destek sağlanacak. Başvurular 15 Haziran 2026 tarihi itibarıyla alınmaya başlanırken, proje teklifleri 1 Ekim 2026 tarihine kadar kabul edilecek.

Erzurum'un ihtiyaçlarının bilimsel veriler ışığında belirlenmesi ve çözüm odaklı projelerin hayata geçirilmesini amaçlayan program, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun gerçekleştirdiği sunumun ardından destekçilere plaket takdim edilmesiyle sona erdi.

Bu kapsamlı çalışmanın, Erzurum'un geleceğine yönelik politika ve projelerin şekillendirilmesinde önemli bir referans kaynağı olması ve şehrin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasına katkı sağlaması bekleniyor. - ERZURUM