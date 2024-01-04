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Kadirli'de Atatürk ve şehitlere hakaret eden kardeşler tutuklandı - Son Dakika
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Kadirli'de Atatürk ve şehitlere hakaret eden kardeşler tutuklandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlere yönelik hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan iki kardeş, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

04.01.2024 - 19:13,
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlere yönelik hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan iki kardeş, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Karabacak köyünde ikamet eden Y.B. ve ağabeyi M.B., Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehitler ve şehit polis memuru Fethi Sekin'e yönelik yapmış oldukları paylaşımlar nedeniyle jandarma tarafından gözaltına alındı. Bugün hakim karşısına çıkarılan iki kardeş, Kadirli Sulh Ceza Hakimliği'nce Türk Ceza Kanunu'nun 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'kişinin hatırasına hakaret'; 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'a muhalefetten tutuklanarak Osmaniye 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Kadirli\'de Atatürk ve şehitlere hakaret eden kardeşler tutuklandı
Kaynak: ANKA
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Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, Osmaniye, Hukuk, Yerel, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadirli'de Atatürk ve şehitlere hakaret eden kardeşler tutuklandı - Son Dakika
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