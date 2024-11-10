Atatürk, Vefatının 86. Yılında Mudanya’da Anıldı

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Atatürk sevgisi 86 yıldır manşetlerde

BURSA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yılında Mudanya'da törenlerle anıldı. "Yaşıyor" temasıyla düzenlenen anma etkinliklerinde 10 Kasım 1938 tarihli gazetelerin yıldırım baskısını, dönem giysileri içerisindeki gazeteci çocuklar dağıttı. "Anma Vapuru" ile denizden saygı geçişinin ardından Atatürk'ün hayatından kesitler sunulduğu törende, duygu dolu anlar yaşandı.

Askeri ve siyasi dehasıyla Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 86. yılında Mudanya'da düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı.

"Yaşıyor" temasıyla düzenlenen anma etkinlikleri Mudanya protokolünün ve vatandaşların katılımıyla İskele Meydanı Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Saat 09.05'te Mudanya'da adeta hayat durdu, siren sesleri eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunan Mudanyalılar İstiklal Marşı'nı coşkuyla okudu. Atatürk'ün ne kadar büyük bir devlet adamı olduğu öğrenciler tarafından hazırlanan gösterilerle anlatılırken, Atatürk Haftası kapsamında düzenlenen yarışmalara katılan tüm öğrencilere de ödülleri takdim edildi.

"Sen Ölmezsin" temasıyla gerçekleşen canlandırmada 10 Kasım 1938 tarihli Akşam Postası gazetesini dönem giysileri içindeki çocuklar dağıtırken, Atatürk bayraklarıyla süslenen "Anma Vapuru" ile Mudanyalılar denizden saygı geçişi gerçekleştirdi.

Gözyaşları O'nun için aktı

Anma Vapuru'yla gidilen Tirilye Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma etkinliklerinde ise duygu dolu anlar yaşandı. Atatürk'ün Bursa ziyaretlerinde çekilen fotoğraflar, "En Çok O'nu Sevdik" başlığıyla sergiye açıldı. Atatürk'ün hayatından kesitlerin sunulduğu "Bir Parçamız Hep Eksik" oratoryosu ise yüreklerdeki Atatürk sevgisini daha da perçinlerken, katılımcıların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

"Yaşamalı ve yaşatmalıyız"

Atatürk'ün kısa bir sürede yaptığı büyük işleri olağanüstü olarak tanımlayan ve gözyaşlarına engel olamayan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Böyle bir lidere sahip olduğumuz için çok şanlıyız. Bize düşen görev onun 57 senede başlattıklarını her gün tekrar etmemiz, onun gösterdiği yolda çalışmamız ve çaba göstermemiz gerekiyor. Atatürk'ün yaşadığı her gün temsil ettiği yurduna ve ülkesine gösterdiği özeni bizlerde hayatımızın her yerinde göstermeliyiz. İnsan kalbi attığı sürece değil, kalpler onun için attığı sürece yaşarmış. Gerçekten de öyle" diye konuştu.