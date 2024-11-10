Atatürk, Vefatının 86. Yılında Mudanya’da Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Atatürk, Vefatının 86. Yılında Mudanya’da Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 86. ölüm yılı anısına Mudanya'da düzenlenen törenlerle yad edildi. 'Yaşıyor' temasıyla gerçekleştirilen etkinliklerde duygu dolu anlar yaşandı ve anma vapuru ile denizden saygı geçişi yapıldı.

10.11.2024 21:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk sevgisi 86 yıldır manşetlerde

BURSA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yılında Mudanya'da törenlerle anıldı. "Yaşıyor" temasıyla düzenlenen anma etkinliklerinde 10 Kasım 1938 tarihli gazetelerin yıldırım baskısını, dönem giysileri içerisindeki gazeteci çocuklar dağıttı. "Anma Vapuru" ile denizden saygı geçişinin ardından Atatürk'ün hayatından kesitler sunulduğu törende, duygu dolu anlar yaşandı.

Askeri ve siyasi dehasıyla Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 86. yılında Mudanya'da düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı.

"Yaşıyor" temasıyla düzenlenen anma etkinlikleri Mudanya protokolünün ve vatandaşların katılımıyla İskele Meydanı Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Saat 09.05'te Mudanya'da adeta hayat durdu, siren sesleri eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunan Mudanyalılar İstiklal Marşı'nı coşkuyla okudu. Atatürk'ün ne kadar büyük bir devlet adamı olduğu öğrenciler tarafından hazırlanan gösterilerle anlatılırken, Atatürk Haftası kapsamında düzenlenen yarışmalara katılan tüm öğrencilere de ödülleri takdim edildi.

"Sen Ölmezsin" temasıyla gerçekleşen canlandırmada 10 Kasım 1938 tarihli Akşam Postası gazetesini dönem giysileri içindeki çocuklar dağıtırken, Atatürk bayraklarıyla süslenen "Anma Vapuru" ile Mudanyalılar denizden saygı geçişi gerçekleştirdi.

Gözyaşları O'nun için aktı

Anma Vapuru'yla gidilen Tirilye Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma etkinliklerinde ise duygu dolu anlar yaşandı. Atatürk'ün Bursa ziyaretlerinde çekilen fotoğraflar, "En Çok O'nu Sevdik" başlığıyla sergiye açıldı. Atatürk'ün hayatından kesitlerin sunulduğu "Bir Parçamız Hep Eksik" oratoryosu ise yüreklerdeki Atatürk sevgisini daha da perçinlerken, katılımcıların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

"Yaşamalı ve yaşatmalıyız"

Atatürk'ün kısa bir sürede yaptığı büyük işleri olağanüstü olarak tanımlayan ve gözyaşlarına engel olamayan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Böyle bir lidere sahip olduğumuz için çok şanlıyız. Bize düşen görev onun 57 senede başlattıklarını her gün tekrar etmemiz, onun gösterdiği yolda çalışmamız ve çaba göstermemiz gerekiyor. Atatürk'ün yaşadığı her gün temsil ettiği yurduna ve ülkesine gösterdiği özeni bizlerde hayatımızın her yerinde göstermeliyiz. İnsan kalbi attığı sürece değil, kalpler onun için attığı sürece yaşarmış. Gerçekten de öyle" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Mudanya, Yerel, Yaşam, Tören, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atatürk, Vefatının 86. Yılında Mudanya’da Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:51 CHP’de Orhan Sarıbal da Özgür Özel’e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım CHP'de Orhan Sarıbal da Özgür Özel'e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım
21:04 Fenerbahçe, Sivasspor’u 4-0 yendi Fenerbahçe, Sivasspor'u 4-0 yendi
20:47 Narin’in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı Narin'in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı
20:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çankaya Köşkü’nü de Külliye’yi de kullanmaya devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çankaya Köşkü'nü de Külliye'yi de kullanmaya devam edeceğiz
19:01 Erdoğan’dan Kabine sonrası “kayyum“ mesajı: Türkiye’nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok Erdoğan'dan Kabine sonrası "kayyum" mesajı: Türkiye'nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok
16:22 Narin Güran davasında mahkeme salonundan ilk fotoğraf Narin Güran davasında mahkeme salonundan ilk fotoğraf
15:54 Fethiye’de yemek yediği sırada yamaç paraşütçüsünün çarptığı 15 yaşındaki İngiliz kız yaşam mücadelesi veriyor Fethiye'de yemek yediği sırada yamaç paraşütçüsünün çarptığı 15 yaşındaki İngiliz kız yaşam mücadelesi veriyor
15:53 Mahkeme başkanı, Arif Güran’a eşini öpme izni verdi Mahkeme başkanı, Arif Güran'a eşini öpme izni verdi
15:40 Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var
15:25 Narin Güran davasında savcı, tutuklukların tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti Narin Güran davasında savcı, tutuklukların tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti
15:19 Emir büyük yerden Arda Güler’in üstünü çizen Ancelotti’ye ayar Emir büyük yerden! Arda Güler'in üstünü çizen Ancelotti'ye ayar
15:14 Narin davasında “cumartesi“ detayı tv100 muhabiri açıkladı Narin davasında "cumartesi" detayı! tv100 muhabiri açıkladı
15:01 Polis oldu, babasının katilini 25 yıl sonra yakaladı Polis oldu, babasının katilini 25 yıl sonra yakaladı
14:25 Merve Aydın, Survivor’a doymadı: 10 kere de olsa 10 kere giderim Merve Aydın, Survivor'a doymadı: 10 kere de olsa 10 kere giderim
14:07 İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ı zora sokan soru: O böcekler suda yaşamaz, nasıl oldu İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ı zora sokan soru: O böcekler suda yaşamaz, nasıl oldu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2024 22:45:34. #1.13#
SON DAKİKA: Atatürk, Vefatının 86. Yılında Mudanya’da Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.