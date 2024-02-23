Atılım Üniversitesi Standı Eğitim Fuarında Yoğun İlgi Gördü

Eğitim fuarında Atılım Üniversitesi standına yoğun ilgi
Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serkan Eryılmaz eğitim fuarında öğrencilerle buluştu
Eryılmaz: "Üniversite olarak da elimizden geldiğince bu tür fuarlara katılım göstererek, öğrencilerimizin sorularına yanıt vermeye çalışıyoruz"
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da düzenlenen 'Üniversite Tanıtım Günleri Fuarı'nda, Atılım Üniversitesi Standı yoğun ilgi gördü. Fuar çerçevesinde öğrencilere bir seminer veren üniversite rektörü Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, "Öğrencilerin bu tür fuarlarda yer almasını önemsiyoruz ve üniversite olarak da elimizden geldiğince bu tür fuarlara katılım göstererek, onların varsa sorularına yanıt vermeye çalışıyoruz. Öğrencilerin ilgisini memnuniyet verici olarak değerlendiriyorum" dedi.
Üniversite Tanıtım Günleri Fuarı, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda gerçekleştirildi. 29 üniversiteden eğitimcilerin katıldığı fuarda, açılan stantlarda öğrencilere, meslek seçimi, kariyer planlama ve bölümler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
Atılım Üniversitesi standına yoğun ilgi
Onlarca liseden öğrencilerin katıldığı fuarda, binlerce öğrenci üniversiteleri yakından tanıma şansı yakaladı. Fuaye alanında Atılım Üniversitesi yetkilileri, yoğun ilgi gören stantta öğrencilere çeşitli hediyeler vererek yakından ilgilendi. Öğrenciler, kendileriyle yakından ilgilenen üniversite yetkililerine teşekkür etti.
"Üniversite olarak da elimizden geldiğince bu tür fuarlara katılım gösteriyoruz"
Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, 'Bilim ve Teknolojiyle Düşünmek, Planlamak ve Yaşamak' başlıklı seminer ile öğrencilerle buluştu. Eryılmaz, seminer sonrası açıklamasında, "Atılım Üniversitesi olarak Ankara'dan Şanlıurfa'daki eğitim fuarı için geldik. Bu tür eğitim fuarları elbette önemli, neden önemli çünkü lise öğrencilerimiz ve üniversite adayları bu tür fuarlara katılım sağlayarak üniversite hakkında ileride okumak istedikleri bölüm hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Dolayısıyla öğrencilerin bu tür fuarlarda yer almasını önemsiyoruz ve üniversite olarak da elimizden geldiğince bu tür fuarlara katılım göstererek, biz de onların varsa sorularına yanıt vermeye çalışıyoruz. Fuar çerçevesinde bizim de bir sunumumuz olacak, bir konferans vereceğiz. Bu konferansın başlığı da 'bilim ve teknoloji ile düşünmek, planlamak ve yaşamak' içerik itibariyle de öğrencilerimizin bilim ve teknoloji temelli olarak kariyerlerini nasıl yönlendirebilecekleri, nasıl planlayabilecekleri konusunda onlara bir takım bilgiler vermeyi amaçlıyoruz. İlgi oldukça fazla hem fuarın fuaye alanında stantları ziyaret ediyorlar öğrencilerimiz hem de içeride çeşitli söyleşiler, konferanslar oluyor, konferans salonunda yine ona da yoğun bir ilgi var. Bu ilgiyi de gözlemlemek aslında oldukça memnuniyet verici olarak değerlendiriyorum" dedi.
Fuara katılan Şanlıurfa Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencilerinden Gamze Kaya, merak ettiği konularda bilgi sahibi olduğunu ifade etti. Kaya, "Çok güzel şeyler öğrendim. Öncelikle tüm üniversitelerin burada toplanması çok güzel bir şey, bizlere çok şey kattılar. Açıkçası ben 11'inci sınıf öğrencisiyim ve 12'inci için şu anda çok güzel bilgilendirildim. Bu İstanbul Üniversitesi olsun, dışarıdaki Amerikan Üniversiteleri olsun, yurt dışındaki çok güzel üniversiteler var ve bunlardan bizim faydalanmamızı isteyen çok kişi var o yüzden buraya gelmemiz çok iyi oldu. Çok mutlu oldum iyi ki böyle bir şey yapmışlar, bu şekilde yani çok beğendim. Çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.
Sabiha Özlek Anadolu Lisesi öğrencilerinden Abdulsamet Nacar ise "Burada üniversitelerin genel taban puanlarını ve hangi bölüm hakkında eğitim verdiklerini öğrendim. Üniversitelerin tanıtımlarını gördüm, ondan sonra ortamlarını gördüm ve buradaki üniversiteleri tercih etme isteğim biraz daha arttı. Üniversiteleri daha yakından tanıyoruz. Bize üniversiteyi tanıtan bazı arkadaşlar var ve gerçekten de bize bu kararsız olduğumuz zamanlarda karar vermemizi kolaylaştırıyorlar" ifadelerini kullandı.
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