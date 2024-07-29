Atılım Üniversitesi, Sürdürülebilir Kalkınma İlkeleriyle İklim Dostu Kampüs Oluşturuyor

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Atılım Üniversitesi, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde iklim dostu kampüs oluşturulması amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Atılım Üniversitesi, Türkiye'nin kalkınma hedefleri ile uyumlu olarak, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde iklim dostu kampüs oluşturulması amacıyla çalışmalar yürütüyor. Bu çerçevede Üniversitelerin, iklim değişikliğinin birçok alandaki olumsuz etkilerini azaltmak için gerçekleştirecekleri uygulamalarla topluma sürdürülebilirlik konusunda örnek olma bilinciyle birçok faaliyet yürütülüyor. Atılım Üniversitesinde bu kapsamda elektrikli araçlar için şarj istasyonlarının kurulumları tamamlandı, ayrıca kampüste çatı üzeri güneş enerji sistemi kurulumu projesine başlandı. Atılım Üniversitesi Senatosu tarafından 2024-2025 akademik yılının teması "su" olarak belirlendi. Gelecek akademik yılda su verimliliği seferberliği konusunda bir yükseköğretim kurumu olarak etkin rol almak ve katkı sağlamak amaçlanıyor. - ANKARA