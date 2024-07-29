Atılım Üniversitesi, Sürdürülebilir Kalkınma İlkeleriyle İklim Dostu Kampüs Oluşturuyor - Son Dakika
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Atılım Üniversitesi, Sürdürülebilir Kalkınma İlkeleriyle İklim Dostu Kampüs Oluşturuyor

Atılım Üniversitesi, Türkiye'nin kalkınma hedefleriyle uyumlu olarak, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde iklim dostu kampüs oluşturulması amacıyla çalışmalar yürütüyor. Elektrikli araçlar için şarj istasyonları kurulumu tamamlandı ve çatı üzeri güneş enerji sistemi kurulumu projesine başlandı. 2024-2025 akademik yılında su verimliliği seferberliği konusunda etkin rol almayı hedefleyen Atılım Üniversitesi, topluma sürdürülebilirlik konusunda örnek olma bilinciyle faaliyetlerini sürdürüyor.

29.07.2024 12:43
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Atılım Üniversitesi, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde iklim dostu kampüs oluşturulması amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Atılım Üniversitesi, Türkiye'nin kalkınma hedefleri ile uyumlu olarak, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde iklim dostu kampüs oluşturulması amacıyla çalışmalar yürütüyor. Bu çerçevede Üniversitelerin, iklim değişikliğinin birçok alandaki olumsuz etkilerini azaltmak için gerçekleştirecekleri uygulamalarla topluma sürdürülebilirlik konusunda örnek olma bilinciyle birçok faaliyet yürütülüyor. Atılım Üniversitesinde bu kapsamda elektrikli araçlar için şarj istasyonlarının kurulumları tamamlandı, ayrıca kampüste çatı üzeri güneş enerji sistemi kurulumu projesine başlandı. Atılım Üniversitesi Senatosu tarafından 2024-2025 akademik yılının teması "su" olarak belirlendi. Gelecek akademik yılda su verimliliği seferberliği konusunda bir yükseköğretim kurumu olarak etkin rol almak ve katkı sağlamak amaçlanıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Türkiye, Güneş, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atılım Üniversitesi, Sürdürülebilir Kalkınma İlkeleriyle İklim Dostu Kampüs Oluşturuyor - Son Dakika

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