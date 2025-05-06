Atlar Ören Plajında

Balıkesir'de atlar plaja indi

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, deniz sezonu açılırken, sahile gelen 3 gencin Ören plajında sürdüğü atlar ilgi odağı oldu. Ata sporu olan biniciliği yaşatmak istediklerini kaydeden Taner Buyraz, fırsat buldukça plaja geldiklerini söyledi.

Burhaniye Ören Plajında, çok sayıda genç deniz sezonunu açarken, Taner Buyraz, Cumhur Gülümser ve Uğur Sarıca'nın bindiği atlarda ilgi odağı haline geldi. Taner Buyraz, ata sporu olan biniciliği yaşatmak istediklerini söylerken, Cumhur Gülümser de, ilk kez at bindiğini ve herkese tavsiye ettiğini söyledi. Arap atlarına meraklı olduğunu kaydeden Taner Buyraz, "Biz boş vakitlerimizde işte ata sporumuz olan binicilik sporu ile ilgileniyoruz. Boş vakitlerimizde plaja geliyoruz. İnsanlarında ilgisini çekiyor. İnsanlar ilgi duyuyorlar. Bizde seviyoruz bu sporu. Kendi çiftliğimiz var burada Ören Ayaklı'da. Arap atlarına bir merak sardım. Küçüklüğümden beri vardı merakımız. Boş vakitlerimizde arkadaşlarla biniyoruz. Hem ata sporumuz olan bu biniciliği yaşatmaya devam ediyoruz, imkanlar dahilinde. Hem atlara da iyi oluyor. Stres atıyorlar. Bizde stres atıyoruz" dedi. Cumhur Gülümser de, "Ören plajımız çok güzel. İlk defa ata biniyorum. Çok beğendim. Hoşuma gitti. Herkese tavsiye ederim.