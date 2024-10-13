Atlas Kuyruklu Yıldızı Görülemiyor - Son Dakika
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Atlas Kuyruklu Yıldızı Görülemiyor

Atlas Kuyruklu Yıldızı Görülemiyor

C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) kuyruklu yıldızı hava bulutlu olduğu için Türkiye'den izlenemedi.

13.10.2024 11:43
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Son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı olarak nitelendirilen "C/2023 A3" (Tsuchinshan-ATLAS) havanın bulutlu olması nedeniyle görüntülenemedi.

Türkiye'deki vatandaşlar, Atlas Kuyruklu Yıldızı izlemeyi bekliyordu ama hava muhalefeti nedeniyle yıldız ne çıplak gözle ne de teleskoptan görüntülenemedi. Oysaki Atlas Kuyruklu Yıldızı, dünyaya 0,47 AB mesafeyle en yakın geçişini yaptı ve gözle görülebilecek en yüksek parlaklığa ulaştı. Yıldız, sadece parlaklığıyla değil, 21 derece uzunluğundaki etkileyici kuyruğuyla da dikkati çekiyor.

Bu uzunluk, dolunayın çapının yaklaşık 42 katına denk geliyor. Güneş'e çok yakın geçen bu kuyruklu yıldız, ısınarak toz ve buzdan oluşan etkileyici kuyruğunu da oluşturdu. Bu anlara tanıklık edemeyen vatandaşlar ise birbiriyle mutsuzluğu paylaştı.

"Öte gezegen adaylarını gözlüyoruz"

Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi Müdürü Doç. Dr. Mesut Yılmaz, İHA muhabirine, yıldızları gözlemledikleri rasathanedeki Prof. Dr. Berahittin Albayrak Teleskopuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin 3'üncü büyük teleskobu. 80 santimetre çaplı aynalı bir teleskop. İki tane odağı var. Yıldızların hem ışık ölçümünü yapabiliyoruz. Hem de yıldızların types ölçümlerini yapabiliyoruz. Bilimsel çalışmalar için daha çok kullanıyoruz. Öte gezegen adaylarını gözlüyoruz. Bazı yıldızlarında kimyasal analizlerini yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Güneşe yakınlığı nedeniyle parlaklığı artıyor"

Atlas Kuyruklu Yıldızın özelliklerini de anlatan Prof. Dr. Yılmaz, "Atlas Kuyruklu Yıldızı gün batımında gözüken bir kuyruklu yıldız. Bugünlerde parlaklığı git gide artan bir kuyruklu yıldız. Çünkü güneşe yaklaşmasıyla birlikte kuyruklu yıldızlar buz parçacıklarıyla oluştuğu için güneşin ışınlarını bu buz parçacıklarını buharlaştırıyor ve biraz daha parlak hale gelmeye başlıyorlar. Bugünlerde hem güneşe yakınlığı nedeniyle parlaklığı artıyor. Kuyruklu yıldızı görmek için biraz daha gün batımına bakmamız gerekir" şeklinde konuştu.

"Hava kapalı bir şey göremeyeceğiz"

Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümü öğrencisi Mehmet Emin Karaca ise "Burada derslerde öğrendiğimiz bilgilerin uygulamasını öğreniyoruz. Evrendeki yıldızları ve yıldızlardan gelen ışıkları inceliyoruz. Types ve optik olarak sınıflandırmalarını yapıyoruz. Hava kapalı görünüyor, o yüzden çok bir şey göremeyeceğiz. Kötü bir güne denk geldi havanın kapalı olması" diye konuştu.

Öğrenciler, Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümünün daha fazla bilinmesini istiyor

Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümünden bir başka öğrenci Doğa Yüklü ise "Bir etkinliğimiz var astronomiyi insanlara daha fazla tanıtmak ve rasathaneyi tanıtmak amacıyla halk günü yapıyoruz. Hava açık olursa eğer bugün de bir gözlemimiz olacak. Bölümümle gurur duyuyorum. İnsanlar çok fazla bilmiyor. Genel olarak bilinmeyen bir alan. Türkiye'de daha fazla gelişmesini istiyoruz. Bizim amacımızda bu yönde" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atlas Kuyruklu Yıldızı Görülemiyor - Son Dakika

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