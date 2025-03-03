Atmaca UM, Sinop'ta Rekor Kırdı - Son Dakika
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Atmaca UM, Sinop'ta Rekor Kırdı

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Kara ATMACA UM, en uzun menzilli ve süreli uçuşunu Sinop'ta gerçekleştirerek rekorunu tazeledi.

03.03.2025 14:55
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Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş. tarafından geliştirilen karadan karaya seyir füzesi Atmaca UM (Kara Atmaca), Sinop'ta gerçekleştirilen atışlı test faaliyetinde en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirdi.

ROKETSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "En uzun menzilli seyir füzemiz Kara ATMACA UM, atışlı test faaliyetinde en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirerek kendi rekorunu yeniledi. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

Kara ATMACA 'dan rekor geldi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de ROKETSAN'ın paylaşımını kendi sosyal medya hesabında alıntıladı. Kara ATMACA'nın, en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu başarıyla tamamlayarak kendi rekorunu bir kez daha kırmasının, Türk savunma sanayisinin mühendislik kabiliyetlerini, teknolojik yetkinliğini ve stratejik caydırıcılığını gözler önüne serdiğini vurgulayan Görgün, şunları kaydetti: "Her başarılı test atışı, milli teknoloji ekosistemimizin gücünü ve ülkemizin bağımsız savunma sanayi vizyonunu pekiştiriyor. Bu süreçte emek veren Başkanlığımız personelini, ROKETSAN ekibini ve tüm alt yüklenicilerimizi tebrik ediyorum."ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de paylaşımında, "Kara ATMACA'mız atışlı test faaliyetinde rekor tazeledi. Seyir füzemiz ATMACA UM, en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu başarıyla tamamlayarak, sahadaki güvenirliğini ve caydırıcı gücünü bir kez daha kanıtladı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Kara Atmaca'nın özellikleri

Savunma Sanayii Başkanlığı ile Roketsan arasında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na uzun menzilden hassas vuruş yeteneği kazandıracak Kara Atmaca'nın geliştirilmesine yönelik sözleşme 18 Ağustos 2021'de imzalandı. Füze, stratejik kara hedefleri, hava savunma sistemi bataryaları ve sabit ya da yer değiştirebilir karadan karaya füze sistemlerine karşı kullanılmak üzere tasarlandı.

Kara ATMACA 'dan rekor geldi

Yaklaşık 250 kilogram ağırlığında bir harp başlığına sahip olan füze, görüntüleyici kızılötesi (IIR) arayıcı başlık ile hedeflerini santimetre hassasiyetle imha edebiliyor. Füze, agresif manevralar yaparak yüksek caydırıcılık sağlıyor.

KTJ-3700 turbojet motoru kullanıldı

Kara Atmaca, test sırasında yerli motor kullandı. Kale Jet Motorları, Kara Atmaca Seyir Füzesi'nde kullanılacak KTJ-3700 Turbojet Motoru'nun ilk teslimatını 2024 yılının Ocak ayında gerçekleştirdi. Kale Jet Motorları Genel Müdürü Cüneyt Kenger, motorun özellikleri hakkında şu açıklamayı yapmıştı:

"KTJ-3700 motorumuz, turbojet olarak dünyadaki muadillerine göre üstün özelliklere sahip olan bir motor. Adından da anlaşılacağı gibi 3700 Newton itkiye sahip. Ama ağırlık olarak halen düşük bir ağırlığa ve muadillerinden daha düşük bir yakıt sarfiyatına sahip olan bir motorumuz."

Atmaca UM, Sinop\'ta Rekor Kırdı
Kaynak: İHA

Teknoloji, Politika, Roketsan, Yerel, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atmaca UM, Sinop'ta Rekor Kırdı - Son Dakika

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