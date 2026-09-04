ATO, seçim sürecinde logosunun izinsiz kullanımına ilişkin uyarıda bulundu - Son Dakika
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ATO, seçim sürecinde logosunun izinsiz kullanımına ilişkin uyarıda bulundu

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Ankara Ticaret Odası (ATO), 10 Ekim'deki Oda Organ Seçimleri öncesinde logosunun izinsiz kullanımına dair yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, bu tür kullanımların Oda'yı bağlamadığı ve kurumsal tarafsızlık ilkesi gereği geçersiz olduğu vurgulandı.

Ankara Ticaret Odası (ATO), 10 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek Oda Organ Seçimleri öncesinde, ATO logosunun izinsiz kullanımına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

ATO, 10 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek Oda Organ Seçimleri öncesinde, ATO logosunun izinsiz kullanımına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, ATO'nun 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamında faaliyet gösteren kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olduğu belirtilerek, ATO logosunun Oda adına kullanılması, kullandırılması veya kullanımına izin verilmesi yetkisinin, mevzuat ve kurumsal düzenlemeler çerçevesinde Oda'nın yetkili organ ve temsilcilerine ait olduğu ifade edildi.

'Oda'yı bağlamaz' denildi

ATO'nun seçim sürecinde tüm aday, grup ve listelere karşı kurumsal tarafsızlık ilkesiyle hareket ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "ATO logosu kullanılarak yapılan açıklama, duyuru, yayın, paylaşım ve tanıtımlar ATO adına yapılmış sayılmaz; Oda'nın görüşünü, iradesini ya da desteğini yansıtmaz ve Oda'yı bağlamaz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Ankara Ticaret Odası, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ATO, seçim sürecinde logosunun izinsiz kullanımına ilişkin uyarıda bulundu - Son Dakika

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