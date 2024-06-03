ATO Üyesi: Üretim, Ticaret ve İhracat Artırılmalı

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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Güçlü, gelişmiş bir ülke olmanın yolunun üretimi, ticareti, ihracatı artırmaktan geçtiğini belirterek, "Ülkemizin dünyadaki rekabet gücünü artırmak için mesleki eğitim almış gençlerimize ihtiyacımız var" dedi.

ATO Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Güçlü, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü ile Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ATO ev sahipliğinde düzenlediği, "100. Yıl Ankara Kaynakçılık Beceri Yarışması Ödül Töreni"ne katıldı. Başkent'te kaynakçılık alanında eğitim veren 21 mesleki ve teknik lisenin katıldığı yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Yarışmada ilk üçe giren öğrencilere ise ATO tarafından kaynakçı seti hediye edildi.

"Üretim, ticaret ve ihracat artırılmalı"

ATO Meclis Salonu'nda gerçekleşen törenin açılışında konuşan ATO Yönetim Kurulu Üyesi Güçlü, gelişmiş ülke olmanın yolunun üretimi, ticareti, ihracatı artırmaktan geçtiğini belirterek, mesleki eğitim almış gençlerin ekonomilerde başat rol üstlendiğini söyledi. Gençlerin kariyer planlamalarında mesleki eğitimi tercih etmelerinin teşvik edilmesi ve bu yönde ortak çalışmaların artırılması gerektiğini kaydeden Güçlü, "Ülkemizin dünyadaki rekabet gücünü artırmak için mesleki eğitim almış gençlerimize ihtiyacımız var" diye konuştu.

Törende, Ankara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bedri Ekşi ile Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sıdıka Başbuğa, TEMSAN Yapı ve Endüstri Anonim Şirketi Temsilcisi Hakan Bezgeli, OSTİM Çırak Eğitim Öğretim Vakfı Başkanı İbrahim Karakoç, Ankara Sanayi Odası Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi (METES) Müdürü Halis Yeşil, Gazi Üniversitesi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Rahmi Aras, Başkent Üniversitesi Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Levent Çolak, Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eski öğrencisi ve Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği (ARED) Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Acar da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından ödül ve plaket takdim törenine geçildi. - ANKARA