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Avcılar Belediye Başkanı Emeklilerle Buluştu

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) İstanbul Avcılar şubesinin 30'uncu kuruluş yıldönümü yemeğinde emeklilerle bir araya geldi. Hançerli, emeklilerin istek ve taleplerini dinleyerek, güzel anlar paylaşmak istediklerini belirtti.

Avcılar Belediye Başkanı Emeklilerle Buluştu
21.12.2023 - 09:43,
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Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) İstanbul Avcılar şubesinin 30'uncu kuruluş yıldönümü yemeğinde emeklilerle bir araya geldi. Emeklilerin istek ve taleplerini dinleyen Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Bu etkinlikte emeklileri yaşadığı dertlerden sıkıntılardan bir nebze olsun uzaklaşmak ve güzel anlar paylaşmak istedik" dedi.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) İstanbul Avcılar şubesinin 30'uncu kuruluş yıldönümü yemeğinde dernek üyesi emeklilerle bir araya geldi. Yaklaşık bin davetlinin katıldığı yemek, Avcılar Belediyesi ve Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) işbirliğiyle düzenlendi. Programa Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin yanı sıra, Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Necdet Kömeşoğlu, dernek üyeleri, siyasi parti üyeleri ve STK temsilcileri katıldı. Başkan Hançerli, emeklilerin istek ve taleplerini tek tek dinledi.

Emeklilerin sorunlarına değinen Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Bugün Emekliler Derneğimizin 30. yılının şerefine emeklilerle bir yemekte buluştuk. Güzel bir buluşma oldu. Bu etkinlikte emeklileri yaşadığı dertlerden sıkıntılardan bir nebze olsun uzaklaşmak ve güzel anlar paylaşmak istedik. Emeklilerle ilgili yaptığımız çalışmalar bunlarla sınırlı değil. Bir çok çalışmamız var. Kentimizde özellikle emeklilerin güzel vakit geçirecekleri alanlar var. Bu alanlara emekliler parkı ifadesi kullanılıyor. Şimdi ise Zeytin Kafe diyoruz. Avcılar'da zeytin güzel olan her şeyi ifade ediyor. Zeytin Kafe'lerin sayıları çoğalıyor. Mevcut Zeytin Kafe daha güzelleşti ve konforlu hale geldi. Yoğun bir kültür sanat kursumuz var. Çok yoğun kurslar yapıyoruz. O kurslardan yararlanıyorlar. Aynı zamanda spor etkinlikleri ve yaz aylarında kültür turları emeklilerin en çok keyif aldığı, sevdiği işler arasında. Biz emeklilerimize çok şey borçluyuz. Gelişen, büyüyen ülkemizin ayağa kalkmasına vesile olan emeklilerimizin geçmişteki çalışmalarıdır. 30-40 yıl çalışıp güzel vakit geçirmek, keyifli vakit geçirmek en çok onların hakkı. Bu hakkı belki iktidar olsaydık daha kolay yapabilirdik ama ben yerel bir belediye başkanıyım. Yerel bir belediye başkanı olarak yapabileceklerimin en iyisini yapmaya çalışıyorum ve bunu da bir borç biliyorum" dedi.

Konuşmaların sona ermesiyle Kömeşoğlu Başkan Hançerli'ye plaket hediye etti. Programda davetlilerle sohbet eden Hançerli, emeklilerin istek ve taleplerini tek tek dinledi. Program çeşitli müzik dinletilerinin ardından vatandaşların oyun havaları oynamasıyla son buldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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