Avcılar Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde anma programı düzenledi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Avcılar Belediyesi öncülüğünde buluşan sivil toplum kuruluşları temsilcileri, depremlerde kaybedilen vatandaşları anmak ve afetlere karşı dirençli bir toplum oluşturmak için anma programı düzenlendi.
Avcılar'da 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde kaybedilen vatandaşları anmak ve afetlere karşı dirençli bir toplum oluşturmak için Avcılar Belediyesi öncülüğünde anma programı düzenlendi. Avcılar Deprem Anıtı önünde toplanan vatandaşlar, Hatay'da yaşanan elektrik kesintilerine dikkat çekmek için ellerinde ışıldaklarla Havuz Meydanı'na sessiz yürüyüş düzenledi. Etkinliğe getirilen ışıldak ve fenerler ise Hatay'daki depremzelere dağıtılacak.
Anma programına, CHP İlçe Başkanı Selçuk Gök, Avcılar Belediye Meclis Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) ve birçok vatandaş katıldı.
Depremin yıl dönümünde Hatay'da bulunan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, anma programına görüntülü bağlantı ile katılarak, şunları söyledi:
"DİLERİM Kİ DERS ÇIKARIRIZ"
"Çalışma arkadaşlarımızla ve deprem sonrasında birlikte çalıştığımız sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle MAG, AGAFED, ve İNSEV ile dün ve bugün Hatay'daydık. Hatay'daki anma programına ve çeşitli etkinliklere katıldık. Deprem ilk anından itibaren Hatay'ı bırakmadık hala Hatay'da çalışan ekibimiz var. Ekibimiz Hatay'da kaldı çalışmalarına devam ediyor. Hatay'da üzülerek belirtmek isterim ki aradan geçen 1 yılda tüm ülke olarak yaraları sarmaya çalıştık fakat hala sıkıntılar var. Hala enkazların bulunduğu yerler var. Bazı deprem mağdurları hala çadırlarda yaşıyor. Konteyner kente bile geçilmediğini gördük, üzücü durumlarla karşı karşıyayız. Depremin afete dönüşmesi sonucu büyük acılar yaşadık. Dün Hatay'a hareket etmeden önce İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'da hocalarımızla bir sempozyuma katılmıştım. Orada hocalarımızı dinlediğimizde 1900'lerin ortalarından itibaren aslında ülkemizin deprem haritası üç aşağı beş yukarı biliniyor ve 1963 yılına geldiğimizde neredeyse bugünkü deprem haritası hazırlanmış durumda fakat acı ama gerçek bu riske bu tehlikeye ve deprem gerçeğine uygun ve depreme hazırlıklı dayanıklı kentleri inşa edememiş olduğumuzu üzülerek yaşıyoruz. Anmanın en önemli konularından biri de bu. Diliyorum ki bunlardan ders çıkarırız ve hazırlıklarımızı, dayanıklı kentlerimizi sadece depreme karşı da değil tüm afetlere karşı kentlerimizi inşa etmemiz lazım bu süreçleri hızlı bir şekilde tamamlamamız lazım.
"KENTİMİZİ DAYANIKLI, GÜVENİLİR HALE GETİRECEĞİZ"
Biz beş yıl dolu dolu çalışarak çok yol katettik. 20 bini aşkın riskli tehlikeli, ölüm saçan binayı alkışlarla yıktık, yenilerini inşaa ettik. Tabii yenilerini değerli komşularımla birlikte inşa ettik. Bu çağrımıza beş yıl önce olumlu cevap verenler 2019'da 2020'de 2021'de yenilemeye başlayanlar makul fiyatlarla, ucuz kredi koşulları ile yenilemeyi yaptılar ama 2020 ile başlayan kriz ve kriz fiyatları çok ama pahalandırdı. Yenilemek neredeyse imkansız hale geldi, zorlaştı. Ama komşularımla her şeye rağmen el ele vereceğiz yenileyeceğiz. Diliyorum kriz geçecek, diliyorum hükümet daha büyük destekler, daha güçlü destekler sunmaya başlayacak. Biz kentimizi dayanıklı, güvenli hale getireceğiz. Bugün kandil, gecemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Depremde kaybettiğimiz insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Birçok insanımız yaralandı, belki de tedavi görüyorlar. Onlara da şifa diliyorum. Anma programımıza katılanlara, sesimizi duyanlara sonsuz teşekkürlerimi şükranlarımı sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum, tüm Avcılar'ı sevgiyle kucaklıyorum."
Etkinliğin adından vatandaşlara çorba dağıtımı yapıldı.
Bolu'da arkadaşının evine pencereden girerek biriktirdiği 60 bin lirayı çalan hırsız yakayı ele verdi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şiilerin yoğun yaşadığı Mestel'de bir araca dron saldırısı düzenlendi. Araç alevler içerisinde kalırken, saldırıda Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin komutanlarından Abu Bakır es-Saadi öldürüldü. Irak hükümetinden konuya ilişkin açıklama yapılmazken, saldırıyı henüz üstlenen de olmadı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yi deplasmanda Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, "Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik." dedi.
Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, "Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek." dedi.
Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda adaylarını tanıttı. Toplantı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durarak poz vermek isteyen partililer, birbirleriyle mücadele ederek kısa süre bir itişme yaşadılar.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda polis kontrol noktasına yönelik yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş son yolculuğuna uğurlandı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken Karataş'ın kızı İstanbul Valisi Davut Gül'e ağlayarak, "Annemi neden kurtaramadınız?" dedi. Vali Gül, Karataş'ın kızının koluna girerek destek oldu.
Son Dakika › Yerel › Avcılar Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde anma programı düzenledi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?