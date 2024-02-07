Avcılar Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde anma programı düzenledi

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Avcılar Belediyesi öncülüğünde buluşan sivil toplum kuruluşları temsilcileri, depremlerde kaybedilen vatandaşları anmak ve afetlere karşı dirençli bir toplum oluşturmak için anma programı düzenlendi.

Avcılar'da 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde kaybedilen vatandaşları anmak ve afetlere karşı dirençli bir toplum oluşturmak için Avcılar Belediyesi öncülüğünde anma programı düzenlendi. Avcılar Deprem Anıtı önünde toplanan vatandaşlar, Hatay'da yaşanan elektrik kesintilerine dikkat çekmek için ellerinde ışıldaklarla Havuz Meydanı'na sessiz yürüyüş düzenledi. Etkinliğe getirilen ışıldak ve fenerler ise Hatay'daki depremzelere dağıtılacak.

Anma programına, CHP İlçe Başkanı Selçuk Gök, Avcılar Belediye Meclis Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) ve birçok vatandaş katıldı.

Depremin yıl dönümünde Hatay'da bulunan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, anma programına görüntülü bağlantı ile katılarak, şunları söyledi:

"DİLERİM Kİ DERS ÇIKARIRIZ"

"Çalışma arkadaşlarımızla ve deprem sonrasında birlikte çalıştığımız sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle MAG, AGAFED, ve İNSEV ile dün ve bugün Hatay'daydık. Hatay'daki anma programına ve çeşitli etkinliklere katıldık. Deprem ilk anından itibaren Hatay'ı bırakmadık hala Hatay'da çalışan ekibimiz var. Ekibimiz Hatay'da kaldı çalışmalarına devam ediyor. Hatay'da üzülerek belirtmek isterim ki aradan geçen 1 yılda tüm ülke olarak yaraları sarmaya çalıştık fakat hala sıkıntılar var. Hala enkazların bulunduğu yerler var. Bazı deprem mağdurları hala çadırlarda yaşıyor. Konteyner kente bile geçilmediğini gördük, üzücü durumlarla karşı karşıyayız. Depremin afete dönüşmesi sonucu büyük acılar yaşadık. Dün Hatay'a hareket etmeden önce İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'da hocalarımızla bir sempozyuma katılmıştım. Orada hocalarımızı dinlediğimizde 1900'lerin ortalarından itibaren aslında ülkemizin deprem haritası üç aşağı beş yukarı biliniyor ve 1963 yılına geldiğimizde neredeyse bugünkü deprem haritası hazırlanmış durumda fakat acı ama gerçek bu riske bu tehlikeye ve deprem gerçeğine uygun ve depreme hazırlıklı dayanıklı kentleri inşa edememiş olduğumuzu üzülerek yaşıyoruz. Anmanın en önemli konularından biri de bu. Diliyorum ki bunlardan ders çıkarırız ve hazırlıklarımızı, dayanıklı kentlerimizi sadece depreme karşı da değil tüm afetlere karşı kentlerimizi inşa etmemiz lazım bu süreçleri hızlı bir şekilde tamamlamamız lazım.

"KENTİMİZİ DAYANIKLI, GÜVENİLİR HALE GETİRECEĞİZ"

Biz beş yıl dolu dolu çalışarak çok yol katettik. 20 bini aşkın riskli tehlikeli, ölüm saçan binayı alkışlarla yıktık, yenilerini inşaa ettik. Tabii yenilerini değerli komşularımla birlikte inşa ettik. Bu çağrımıza beş yıl önce olumlu cevap verenler 2019'da 2020'de 2021'de yenilemeye başlayanlar makul fiyatlarla, ucuz kredi koşulları ile yenilemeyi yaptılar ama 2020 ile başlayan kriz ve kriz fiyatları çok ama pahalandırdı. Yenilemek neredeyse imkansız hale geldi, zorlaştı. Ama komşularımla her şeye rağmen el ele vereceğiz yenileyeceğiz. Diliyorum kriz geçecek, diliyorum hükümet daha büyük destekler, daha güçlü destekler sunmaya başlayacak. Biz kentimizi dayanıklı, güvenli hale getireceğiz. Bugün kandil, gecemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Depremde kaybettiğimiz insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Birçok insanımız yaralandı, belki de tedavi görüyorlar. Onlara da şifa diliyorum. Anma programımıza katılanlara, sesimizi duyanlara sonsuz teşekkürlerimi şükranlarımı sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum, tüm Avcılar'ı sevgiyle kucaklıyorum."

Etkinliğin adından vatandaşlara çorba dağıtımı yapıldı.