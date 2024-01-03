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Avlanırken ayağı kırıldı, imdadına AFAD ekipleri yetişti

Sivas'ın Divriği ilçesinde dağlık alanda avlanırken ayağı kırılarak mahsur kalan avcı, AFAD'ın başarılı operasyonuyla kurtarıldı

SİVAS - Sivas'ın Divriği ilçesinde dağlık alanda avlanırken ayağı kırılarak mahsur kalan avcı, AFAD'ın başarılı operasyonuyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Sivas'ın Divriği ilçesi Gökçeharman Köyü kırsalında gerçekleşti. Avlanmak için araziye çıkan V.Y.dengesini kaybederek uçuruma düştü. Ayağı kırıldığı için düştüğü yerden çıkamayan avcı 112'den yardım istedi. Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri başarılı bir operasyonla vatandaşı mahsur kaldığı yerden çıkartarak tedavi edilmek üzere Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. V.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.