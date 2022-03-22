Avrupa Birliği Delegasyon Heyeti Şanlıurfa'da - Son Dakika
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Avrupa Birliği Delegasyon Heyeti Şanlıurfa'da

22.03.2022 14:29
Avrupa Birliği Delegasyon Heyeti Şanlıurfa'da

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak amacıyla Şanlıurfa'ya gelen Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Eleftheria Pertzınıdou ve 17 ülke maslahatgüzarı ile AB Delegasyonu üyeleri Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret etti.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak amacıyla Şanlıurfa'ya gelen Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Eleftheria Pertzınıdou ve 17 ülke maslahatgüzarı ile AB Delegasyonu üyeleri Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret etti.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Eleftheria Pertzınıdou ve AB Üyesi Devletlerin Ankara'da bulunan yerleşik Maslahatgüzarları ile AB Delegasyon üyeleri Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret etti. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın da eşlik ettiği ziyarette Avusturya, Belçika, Çekya, Estonya, İspanya, Fransa, Almanya, Macaristan, İrlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Polonya, Romanya, Slovakya ve Finlandiya'nın Ankara'da bulunan maslahatgüzarları da hazır bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede Şanlıurfa'da yapılan çalışmalar, kente kazandırılan yatırım ve hizmetlerle ortaklaşa gerçekleştirilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulunan heyet ziyaretin ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi hatıra defterini imzaladı. - ŞANLIURFA

Avrupa Birliği Delegasyon Heyeti Şanlıurfa'da
Avrupa Birliği Delegasyon Heyeti Şanlıurfa'da
Avrupa Birliği Delegasyon Heyeti Şanlıurfa'da

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Kaynak: İHA

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