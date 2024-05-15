Avrupa Birliği destekli SHORE projesi kapsamında Wave of Change Konferansı düzenlendi - Son Dakika
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Avrupa Birliği destekli SHORE projesi kapsamında Wave of Change Konferansı düzenlendi

Avrupa Birliği destekli SHORE projesi kapsamında Wave of Change Konferansı düzenlendi

Baltık Denizi, Karadeniz, Akdeniz, Tuna Nehri ve Ren Nehri gibi 5 bölgedeki ilk ve orta öğretim okullarını hedef alan SHORE projesi kapsamında Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde Wave of Change Konferansı düzenlendi. Konferansta mavi ekonomi, okyanus okuryazarlığı ve eko vatandaşlık gibi konular ele alındı.

15.05.2024 09:10
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Baltık Denizi, Karadeniz, Akdeniz, Tuna Nehri ve Ren Nehri gibi 5 bölgedeki ilk ve orta öğretim okullarını hedef alan, "Okyanus Okuryazarlığı" hedefiyle Avrupa Birliği destekli SHORE projesi kapsamında Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde Wave of Change Konferansı düzenlendi. Türkiye'deki çeşitli mavi ekonomi ve okyanus okuryazarlığı aktörlerini bir araya getiren çoklu panelde ayrıca bu zamana kadarki süreçte "Mavi Müfredat" ile 20 bin öğrenciye ulaşıldığının altı çizildi.

8 ay önce duyurulan ve 36 ay sürecek SHORE projesi koordinatörlüğünü yürüten Yıldız Teknik Üniversitesi Tarihi Hamam Binasında "Değişimin Dalgaları" adlı konferans düzenledi. Baltık Denizi, Karadeniz, Akdeniz, Tuna Nehri ve Ren Nehri gibi 5 farklı bölgede kurulan ortaklıklar sayesinde ilk ve orta öğretim okullarında "Mavi Müfredat"ın geliştirilmesi, uygulanması ve belirlenen temalara uygun her okulun küçük çaplı proje başvurusunda bulunarak, hibe kazanmasını amaçlayan proje kapsamında düzenlenen panelde mavi ekonomi, okyanus okuryazarlığı, eko vatandaşlık gibi konular ele alındı. Konferansta ayrıca yürütülen çalışmalar hakkında paylaşımda bulunulurken 8 aylık süreçte 20 bin kadar öğrenciye de ulaşıldığı bilgisi verildi.

Konferansta açılış konuşması yapan Üniversitenin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kamuran Nur Bekiroğlu, uluslararasılaşmaya verdikleri öneme değinerek, "Üniversitemiz 114 yıllık bir üniversite. AR-GE'de lider bir üniversiteyiz. AB projelerine ayırdığımız bütçe 7 milyon Euro civarında. Hem AR-GE'ye hem de uluslararasılaşmaya ne kadar önem verdiğimiz ortada. Mavi ekonomi, eko vatandaşlık, okyanus okuryazarlığı kavramlarını proje kapsamında ilk ve ortaokullara kadar indiriyoruz. Böyle bir projede yer almaktan dolayı mutluyuz" dedi.

"Geleceğin en önemli problemlerden bir tanesi küresel ısınma ve su"

Etkinliğe katılım sağlayanlardan İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya ise geleceğin en önemli problemlerinden biri olan su ile ilgili şimdiden duyarlı bir proje olmasından dolayı tüm ortaklara teşekkür ettiği konuşmasında şunları söyledi:

"Yıldız Teknik Üniversitesi çok anlamı bir toplantıya ev sahipliği yapılıyor. Geleceğin en önemli problemlerden bir tanesi küresel ısınma ve su. O yüzden şimdiden duyarlı olmak ve farkındalık oluşturmak çok kıymetli. Umarım bu çalışma herkese örnek olur."

Proje Koordinatörlüğünü yürüten Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Afşin Yusuf Çetinkaya ise düzenlenen etkinlik hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Afşin Yusuf Çetinkaya, "Wave of Change, SHORE Projesi yayılımı faaliyeti kapsamında yapmış olduğumuz bir etkinlik. SHORE projesi Ufuk Avrupa Programı çerçevesinde desteklenen bir proje. Yaklaşık 3 milyon euroluk bir bütçesi olup 14 tane partnerimiz var. Yıldız Teknik Üniversitesi bu projede koordinatör. Bu projenin aslında temel hedefi okyanus okuryazarlığı ve mavi müfredatı geliştirmek. Konferansta da aynı zamanda mavi ekonomi konusunda yaygınlaşma amaçlı birçok değerli katılımcıya ev sahipliği yapacağız. Onlar da bizimle bilgilerini ve deneyimlerini paylaşacaklar" dedi.

"Eko vatandaş kavramını yaygınlaştırmak istiyoruz"

Küresel ısınma ile birlikte insanların ekosisteme zarar vermemesinin çok önemli olduğunu ve bunun adına farkındalık kazandırmak istediklerini aktaran Çetinkaya, "Okuryazarlıktan kastımız öğrencilerin farkındalıklarını arttırmak ve geliştirilmesi sağlamak. Aslında bizim temel amacımız eko vatandaş kavramını yaygınlaştırmak. Yani eko vatandaş kavramını ilkokul çağındaki öğrenciden başlayarak tüm nesle yayarak faal hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu projede tüm yaş grupları için eğitim materyallerimiz hazırlandı, web sitemiz, oyunlarımız var. Karbon ve su ayak izini hesaplayabiliyoruz. Bunun aynı zamanda sadece Türkiye'de değil, 14 farklı ülkede de devam ettiriyoruz. En önemli avantajımız ise Türkiye ve Yıldız Teknik Üniversitesinin bu projede koordinatör kuruluş olması. Şuan projenin 8'inci ayındayız. Aynı çağrı döneminde yaklaşık 2 farklı proje vardı. Biz diğer projenin 25 kat büyüklüğüne sahibiz. Yani 25 kat daha fazla kişiye ulaştık. Tahminen de 20 bin civarı öğrenciye eğitim verildi" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Avrupa Birliği destekli SHORE projesi kapsamında Wave of Change Konferansı düzenlendi - Son Dakika

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