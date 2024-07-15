Avrupa Birliği, İsrailli aşırı sağcılara yaptırım kararı aldı - Son Dakika
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Avrupa Birliği, İsrailli aşırı sağcılara yaptırım kararı aldı

Avrupa Birliği, Filistinlilere yönelik etnik temizlik çağrısında bulunan, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddet olaylarında rol oynayan ve insani yardım kamyonlarını engelleyen İsrailli aşırı sağcı kişi ve gruplara yaptırım kararı alındığını belirtti.

15.07.2024 20:36
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Avrupa Birliği, Filistinlilere yönelik etnik temizlik çağrısında bulunan, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddet olaylarında rol oynayan ve insani yardım kamyonlarını engelleyen İsrailli aşırı sağcı kişi ve gruplara yaptırım kararı alındığını belirtti.

İsrail Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik saldırılarını sürdürürken, Avrupa Birliği (AB) bir kez daha İsrailli aşırı sağcı gruplara yaptırım uygulanacağını bildirdi. AB tarafından yapılan açıklamaya göre, ırkların karışmasına karşı olan Lehava adlı grubun Başkanı Bentzi Gopstein'a ve Filistinlilere yönelik etnik temizlik çağrısında bulunmakla suçlanan Baruch Marzel'e yaptırım uygulanması kararı alındı. Açıklamada, "Yerleşimci aktivistler Zvi Bar Yosef, Moshe Sharvit ve Isaschar Manne ile yasadışı karakollar Moshe's Farm ve Zvi's Farm, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddet olaylarında rol oynadıkları gerekçesiyle cezalandırıldı" ifadeleri kullandı.

Gazze Şeridi'ne giden insani yardım kamyonlarını engelleyen protestolar nedeniyle Tzav 9 örgütüne de yaptırım uygulandığı aktarıldı. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Avrupa Birliği, İsrailli aşırı sağcılara yaptırım kararı aldı - Son Dakika

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