Avrupa Hareketlilik Haftası Finali Üsküdar'da Gerçekleşecek - Son Dakika
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Yerel

Avrupa Hareketlilik Haftası Finali Üsküdar'da Gerçekleşecek

Avrupa Hareketlilik Haftası Finali Üsküdar\'da Gerçekleşecek

Sürdürülebilir ulaşım tedbirlerini teşvik etmek amacıyla düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası'nın final etkinliği, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın katılımlarıyla Üsküdar'da yapılacak. Etkinlik, araçsız gün etkinliği ve çeşitli sürdürülebilirlik atölyeleriyle sürecek.

18.09.2024 15:08  Güncelleme: 15:09
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Sürdürülebilir ve çevreci ulaşım tedbirlerini geliştirmeye teşvik etmek, kamuoyunda farkındalık oluşturmak ve yerel halkı harekete geçirmek için düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası finali Üsküdar'da gerçekleşecek. Etkinliklerin son gününde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da yer alacak.

İlk kez 2002 yılında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftasının etkileri hem Avrupa hem de dünya genelinde istikrarlı bir şekilde artmaya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik haftasında yerel makamlar, kendi şehir merkezlerinde trafik yoğunluğunun azaltılması, sürdürülebilir hareketlilik türlerinin kullanımının teşviki ve kişilerin yaygın ulaşım tercihlerinin çevresel etkilerine ilişkin farkındalık oluşturulması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Sürdürülebilir ve çevreci ulaşım tedbirlerini geliştirmeye teşvik etmek, kamuoyunda farkındalık oluşturmak ve yerel halkı harekete geçirmek için yapılan etkinliğin son günü Üsküdar'daki etkinliklerle sona erecek. Etkinlikler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın katılımıyla gerçekleşecek.

Avrupa Hareketlilik Haftası'nın son günü olan 22 Eylül 2024 Pazar gününde AHH'nin en önemli etkinliği olan "Car Free Day (Araçsız Gün)" için Üsküdar Meydanı ve Salacak arası seçildi. Güzergah 12.00 - 17.00 saatleri arasında araçtan arındırılacak, sahil hattı Üsküdar ve İstanbulluların olacak. İBB Başkanı İmamoğlu ile Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş'ın katılacağı "Hareketlilik Festivali" 14.00'te başlayacak.

Etkinlikte, İspark'ın İsbike Bisiklet Okulu Mezuniyet Töreni de gerçekleşecek. Mezunlar sertifikalarını İmamoğlu'nun elinden alacak. Mezuniyet programının ardından Avrupa Hareketlilik Haftası kapanış yürüyüşü başlayacak. Festival alanında telefon şarj eden bisikletler, bisiklet tamir, ileri dönüşüm gibi atölyeler yer alacak. Etkinlik Özbi & Bedük konseriyle son bulacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekrem İmamoğlu, Sinem Dedetaş, istanbul, Ekonomi, Üsküdar, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Avrupa Hareketlilik Haftası Finali Üsküdar'da Gerçekleşecek - Son Dakika

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