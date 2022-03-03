Avukat adaylarına "Çocuk Hukuku" anlatıldı - Son Dakika
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Avukat adaylarına "Çocuk Hukuku" anlatıldı

03.03.2022 10:34

Avukat adaylarına "Çocuk Hukuku" anlatıldı Erzincan Barosu'nda Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu üyeleri, avukatlar, stajyer avukatlar ve hukuk fakültesi öğrencileri dahil 250 kişiye "Çocuk Hukuku" konulu eğitim seminerini düzenlendi.

Avukat adaylarına "Çocuk Hukuku" anlatıldı

ERZİNCAN - Erzincan Barosu'nda Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu üyeleri, avukatlar, stajyer avukatlar ve hukuk fakültesi öğrencileri dahil 250 kişiye "Çocuk Hukuku" konulu eğitim seminerini düzenlendi.

Erzincan Gençlik Merkezi Yenilikçi Hukukçular Platformu ve Baro işbirliğinde düzenlene eğitim seminerinde İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü de katılım sağladı. Konuşmacıların tek tek söz alarak bilgilerini aktardığı eğitim seminerinde; çocuğun cinsel istismarı, çocuk koruma kanunu, çocuk hakları sözleşmesi, mağdur çocuk hakları, çocuk izleme merkezi uygulamaları ve güncel konular mevzuat hükümleri ile birlikte katılımcılara anlatıldı.

Seminer öncesi açılış konuşması yapan Baro Başkanı Av. Adem Aktürk, "Geleceğimizi güvence altına almak için çocuklarımızı koruyalım, eğitelim, sağlıklı ve mutlu yetiştirelim, onlara düşünme hakkı tanıyalım, oynamalarına izin verelim, çocuk olmanın ayrıcalığını yaşatalım. Bunu çocuk hakkı olarak değil, anne baba ve toplum ödevi olarak yapalım. Erzincan Barosu olarak değerli avukatlarımızın katkıları ile çocuklara yönelik çok anlamlı ve değerli faaliyetler yürüttük. Çocuklara yönelik her türlü ihlal karşısında, çocuklara ve ailelerine hukuki destek sağladık ve sağlamaya devam edeceğiz. Çocuk haklarının tanınması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi için çalışmalarımıza azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. İhbar, tavsiye ve yardım ile ilgili 0545 446 1973 numaralı hattan bizlere ulaşmanız yeterli. Çocuk hakları alanında yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen mücadelemiz devam edecek, eğitim ve seminer çalışmalarımızı yoğun olarak gerçekleştireceğiz" dedi.

Eğitim seminerinde Av. Süreyya Kardelen Yarli tarafından Çocuğun Cinsel İstismarı, Av. Melike Kevser Bağdaş Karagöz tarafından Çocuk Koruma Kanunu, Av. Ayşe Yumuk tarafından Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve Av. Adeviye Arslan tarafından ise Mağdur Çocuk ve SSÇ Hakları avukat adaylarına detaylarıyla anlatıldı. Ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü Mehmet Akif Eker tarafından da bilgilendirme yapıldı.

Erzincan Barosu Başkanlığında düzenlenen eğitim toplantısına Erzincan Baro Başkanı Av. Adem Aktürk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, Gençlik Merkezi İl Müdürü Ertuğrul Köroğlu, Çocuk Hakları Komisyonu üyeleri, avukatlar, stajyer avukatlar ve hukuk fakültesi öğrencileri katıldı.

Avukat adaylarına Çocuk Hukuku anlatıldı
Avukat adaylarına Çocuk Hukuku anlatıldı
Avukat adaylarına Çocuk Hukuku anlatıldı

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Erzincan Barosu, Erzincan, Hukuk, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Avukat adaylarına 'Çocuk Hukuku' anlatıldı - Son Dakika


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