Avukat Akgül: Olağan bakım giderini kiracı, önemli onarımı ev sahibi karşılar - Son Dakika
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Avukat Akgül: Olağan bakım giderini kiracı, önemli onarımı ev sahibi karşılar

Avukat Akgül: Olağan bakım giderini kiracı, önemli onarımı ev sahibi karşılar
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Avukat Mehmet Deniz Akgül, Türk Borçlar Kanunu'na göre olağan temizlik ve bakım giderlerinden kiracının, tesisat yenilenmesi veya dış cephe boyası gibi önemli onarım giderlerinden ise ev sahibinin sorumlu olduğunu söyledi. Kira sözleşmesinde aksi bir hüküm yoksa kiracıların geçmişte ödedikleri bu giderler için tazminat talep edebileceğini belirtti.

Kiracı ile ev sahibi arasında sık sık anlaşmazlığa neden olan bakım ve onarım giderlerine ilişkin konuşan Avukat Mehmet Deniz Akgül, olağan temizlik ve bakım giderlerinden kiracının, önemli bakım ve onarım giderlerinden ise kiraya verenin sorumlu olduğunu belirtti.

Kiralık evlerde ve apartmanlarda ortaya çıkan bakım, onarım ve yenileme masraflarının kimin tarafından karşılanacağı kiracı ile ev sahipleri arasında anlaşmazlıklara neden olabiliyor. Avukat Mehmet Deniz Akgül, Türk Borçlar Kanunu kapsamında kiracı ve ev sahibinin sorumluluklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kanuna göre olağan temizlik ve bakım giderlerinin kiracı tarafından karşılanması gerektiğini belirten Akgül, tesisatın tamamen yenilenmesi, parkelerin değiştirilmesi, mermerlerin kabarması, apartmanın boyanması ve dış cephe yenilemesi gibi önemli bakım ve onarım giderlerinin ise normal şartlarda ev sahibine ait olduğunu ifade etti.

Avukat Mehmet Deniz Akgül, "Türk Borçlar Kanunu'na baktığımız zaman kanundaki hüküm aslında açık. Kanuna göre olağan temizlik ve bakım giderlerine kiracı katlanmak zorundadır. Ancak günümüzde olağanüstü bakım ve onarım giderleri de ortaya çıkabiliyor. Örneğin üst kattaki tesisatın sızdırması sonucu alt katın zarar görmesi, tesisatın tamamen yenilenmesi, parkelerin değiştirilmesi, mermerlerin kabarması, asansör bakımı, apartmanın komple boyanması veya dış cephe yenilemesi gibi giderler önemli bakım ve onarım giderleri olduğu için bunların kiraya veren tarafından karşılanması gerekir" dedi.

Kira sözleşmesini imzalamadan önce dikkat

Taraflar arasında imzalanan kira sözleşmesinin de önem taşıdığına dikkat çeken Akgül, "Türk Borçlar Kanunu aynı zamanda sözleşme serbestisini de kabul ediyor. Emredici hükümlere ve ahlaka aykırı olmadığı sürece taraflar kendi aralarında diledikleri sözleşmeyi yapabiliyor. Bu nedenle kira sözleşmesinde bu giderlerin kiracı tarafından karşılanacağına ilişkin bir hüküm varsa, hukuken buna göre değerlendirme yapılıyor. Vatandaşlarımızın kira sözleşmelerini imzalamadan önce bir avukata inceletmelerini tavsiye ediyoruz. Bu hem haklarını daha iyi korumalarını sağlar hem de ileride doğabilecek uyuşmazlıkların önüne geçer" diye konuştu.

Geçmişte ödenen giderler için de hukuki yol gündeme gelebilir

Kiracıların sözleşmelerindeki bakım, onarım, sigorta ve vergi gibi yükümlülüklere ilişkin maddeleri kontrol etmeleri gerektiğini belirten Akgül, "Vatandaşlarımız öncelikle sözleşmelerini bir avukata inceletmeli ve bu konulara ilişkin maddelerin bulunup bulunmadığını kontrol ettirmelidir. Eğer böyle maddeler yoksa, geçmişte ödedikleri bu giderler için de yine bir avukata danışarak tazminat talebinde bulunabilirler" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Avukat Akgül: Olağan bakım giderini kiracı, önemli onarımı ev sahibi karşılar - Son Dakika

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