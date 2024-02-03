Avukat Utku Hadımoğlu\'nun İsmi Çanakkale\'de Hatıra Ormanında Yaşayacak

Kıvanç Tatlıtuğ, ağabeyiyle poz verdi! Görenler hiç benzetemedi

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, ağabeyi Cem Tatlıtuğ ile kamera karşısına geçti. Birbirine benzemeyen ağabey ve kardeşi gören birçok kullanıcı ise "Bu nasıl bir gen aktarımı hiç benzemiyorlar" yorumunu yaptı.