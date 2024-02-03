Avukat Utku Hadımoğlu\'nun İsmi Çanakkale\'de Hatıra Ormanında Yaşayacak

Balıkesir'de geçen yıl geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Avukat Utku Hadımoğlu'nun ismi Çanakkale'de ailesi tarafından oluşturulan hatıra ormanın da yaşayacak.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde geçen yıl meydana gelen kazada ÇOMÜ Hastanesi Müdürlerinden Ömer Hadımoğlu'nun 28 yaşındaki oğlu Avukat Utku Hadımoğlu, hayatını kaybetmişti.
Çanakkale Barosu bünyesinde 2020 yılında avukatlık stajını tamamlayarak, avukatlık mesleğine başlayan Utku Hadımoğlu, mesleğe 2 yıl 5 ay 19 gün hizmette bulunmuştu. Trafik kazasında hayatını kaybeden Avukat Utku Hadımoğlu'nun ismi ailesi tarafından oluşturulan hatıra ormanında yaşıyacak.
Hatıra ormanı için Yağcıköy/Ulupınar arasındaki mevkide ağaç dikimi yapıldı. Etkinliğe AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Eroğlu, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan, Çanakkale İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk, ailesi, sevenleri ve yakınları katıldı. - ÇANAKKALE
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