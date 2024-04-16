Avustralya Başbakanı, bıçaklı saldırganı engellemeye çalışan Fransız vatandaşını övdü

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, alışveriş merkezindeki bıçaklı saldırganı uzaklaştırmaya çalışan Fransa vatandaşı Damien Guerot'un istediği kadar ülkede kalabileceğini, vatandaş olmasının memnuniyetle karşılanacağını söyledi.
Avustralya'nın Sydney kentindeki bir alışveriş merkezinde katliam yapan bıçaklı saldırganı engellemeye çalışan Fransa vatandaşı kahraman ilan edildi. Cumartesi günü meydana gelen olayda inşaat işçisi Damien Guerot, yürüyen merdivenden yukarı çıkmak isteyen saldırganı elindeki plastik bariyer direği ile uzaklaştırmaya çalıştı. Saldırgan Guerot'u gördükten sonra yürüyen merdivenden inerek kaçmaya başladı, daha sonra polisle karşılaşan saldırgan vurularak öldürüldü.
Guerot yaptığı açıklamada, saldırı anında Fransız arkadaşı Silas Despreaux ile birlikte hiç düşünmeden harekete geçtiklerini söyledi. Guerot, "Geldiğini gördük. Onu durdurmaya çalışmamız gerektiğini düşündük. Direği ona atmaya çalıştık ama başaramadık" dedi.
Saldırganı kahramanca uzaklaştırmaya çalışan Guerot, Avustralya halkı tarafından takdir edildi. Avustralya Başbakan Anthony Albanese, vizesi bir ay içinde sona erecek olan Guerot'a istediği kadar ülkede kalabileceğini söyledi. Albanese, "Guerot, Avustralya vatandaşı olmasını memnuniyetle karşılayacağımız bir kişi. Ancak bu Fransa için bir kayıp olacaktır. Kendisine olağanüstü cesaretinden dolayı teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Guerot ve Despreaux'u eylemlerinden dolayı "gerçek kahramanlar" olarak nitelendirerek bunun çok gurur verici olduğunu söyledi.
Saldırıda 6 kişi ölmüştü
Sydney kentinde yer alan Westfield Bondi Junction alışveriş merkezinde 40 yaşındaki Joel Cauchi'nin gerçekleştirdiği bıçaklı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştı. Yeni Güney Galler Eyaleti Emniyet Genel Müdürü Karen Webb, saldırganın olay anında kadınları hedef aldığının, erkeklere yönelmediğinin açık olduğunu söylemişti.
Saldırganın babası Andrew Cauchi, oğlunun psikolojik rahatsızlığı olduğunu belirtirken, polis tarafından yapılan açıklamada ise Cauchi'ye ilk kez 17 yaşındayken akıl hastalığı teşhisi konulduğu ifade edilmişti.
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