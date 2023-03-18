Mahveden manzara! Telef olan balıklar koca nehrin yüzeyini kapladı - Son Dakika
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Mahveden manzara! Telef olan balıklar koca nehrin yüzeyini kapladı

18.03.2023 14:28

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki Darling Nehri üzerinde yüz binlerce ölü balık bulundu. Balık ölümlerine yüksek hava sıcaklıklarıyla birlikte sudaki düşük oksijen seviyesinin neden olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, manzara görenleri kahretti.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinin batısında yaklaşık 500 nüfuslu Menindee kasabasından geçen Darling Nehri'nde toplu balık ölümü meydana geldi. Nehirde yüz binlerce ölü morina balığı, altın levrek, gümüş levrek ve kemikli tatlı su balığı tespit edildi.

DAHA ÖNCEKİ OLAYLARI GÖLGEDE BIRAKTI

Balık ölümlerine 40 santigrat derecenin üzerine çıkması beklenen yüksek hava sıcaklıklarıyla birlikte sudaki düşük oksijen seviyesinin yol açtığı ifade edildi. Yetkililere göre toplu balık ölümünün boyutu, 2018 ve 2019'daki balık ölümlerini gölgede bıraktı. NSW Birincil Endüstriler Departmanı tarafından yapılan açıklamada, balık sağlığına yönelik risklerin değerlendirilmesine devam edileceği ifade edildi.

İşte nehirdeki o görüntüler;

Kahreden görüntü! Ölen balıklar koca nehrin yüzeyini tamamen kapladı
Kahreden görüntü! Ölen balıklar koca nehrin yüzeyini tamamen kapladı
Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Mahveden manzara! Telef olan balıklar koca nehrin yüzeyini kapladı - Son Dakika


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