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Ayakkabı Boyacısı, Engelli Oğlunun Ameliyatı İçin Yardım İstiyor - Son Dakika
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Ayakkabı Boyacısı, Engelli Oğlunun Ameliyatı İçin Yardım İstiyor

Sinop'ta ayakkabı boyacılığı yapan Mehmet Gezgin, maddi sıkıntıları nedeniyle engelli oğlu Mert Gezgin'in ameliyatını yaptıramadığını belirtti. Gezgin, yetkililerden ve hayırsever vatandaşlardan yardım talep etti.

08.01.2024 - 18:58,  Güncelleme: 18:59
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MUSTAFA USTA

Sinop'ta ayakkabı boyacılığı yapan Mehmet Gezgin, yürüme engelli çocuğunu ameliyat yaptırabilmek için yardım istedi. Gezgin,  "Maddi durumum iyi değil. Kendim ayakkabı boyacılığı yapıyorum. Çocuğum rahatsız. Ameliyat olması gerekiyor. Param yok, durumum yok. Çocuğumu ameliyat yaptıramıyorum" dedi.

Sinop'ta ayakkabı boyacılığı yapan 60 yaşındaki Mehmet Gezgin, yaşadığı maddi sıkıntıdan dolayı 28 yaşındaki engelli oğlu Mert Gezgin'i ameliyat ettiremediğini söyledi. Oğlu Mert Gezgin'in ameliyat olması gerektiğini belirten Gezgin, yetkililerden ve hayırsever vatandaşlardan yardım istedi.

"BENİM İŞLERİM YOK, BOYACILIK YOK. GEÇİM DURUMUMU SAĞLAYAMIYORUM"

Mehmet Gezgin, şöyle konuştu:

"Maddi durumum iyi değil. Ayakkabı boyacılığı yapıyorum. Çocuğum rahatsız. Hemoroid ameliyatı olması gerekiyor. Param yok, durumum yok. Çocuğumu götüremiyorum. Kendisi rahatsız. Büyüklerim bana yardımcı olursa çok memnun olurum. Daha önce çocuğu endoskopi yaptırdık. Fakat rahatsızlığı devam ediyor. Samsun'a getirmemiz için paraya ihtiyacımız var. Şu anda getirecek gücüm yok. Bana yardımcı olursanız çok memnun olurum. Samsun'da bize bir doktor yardımcı olacak. Ama bizim durumumuz yok. İyiliksever vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Benim işlerim yok, boyacılık yok. Geçim durumumu sağlayamıyorum."

Ayakkabı Boyacısı, Engelli Oğlunun Ameliyatı İçin Yardım İstiyor
Kaynak: ANKA
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