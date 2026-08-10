Ayancık\'ta Selin 5. Yılı: Esnaf Yeni Yatırım Bekliyor

Sinop'un Ayancık ilçesinde 2021 yılında yaşanan ve 10 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de kaybolduğu sel felaketinin üzerinden 5 yıl geçti. Büyük yıkıma yol açan afetin ardından devletin ve milletin desteğiyle yaraların sarılması için önemli çalışmalar gerçekleştirilirken, ilçedeki sanayi esnafı devam eden bazı ihtiyaçların da giderilmesini bekliyor.

2021 yılında tarihinin en ağır afetlerinden birini yaşayan Ayancık'ta selin ardından ulaşım, altyapı ve iş yerlerinin yeniden ayağa kaldırılması için kapsamlı çalışmalar yürütüldü. Sel sırasında iş yerleri tamamen yıkılan sanayi esnafı için yeni dükkanlar yapılırken, esnaf ilçenin gelişimi açısından altyapı ve sanayi sitesine yönelik yeni yatırımların önemine dikkat çekiyor.

Sanayi esnafından Şehettin Özcan, sel öncesinde ve sonrasında ahşap imalatı yaptıklarını belirterek, afetin ardından iş yerlerinin yeniden yapıldığını söyledi. Özcan, yeni iş yerlerinin esnafın yeniden üretime dönmesine önemli katkı sağladığını ifade ederek, bölgede devam eden altyapı ihtiyaçlarının da zaman içerisinde çözüme kavuşturulmasını beklediklerini dile getirdi. Özcan, "Şu anda 15 kişiyle imalat yapıyoruz. Selden sonra iş yerlerimiz yeniden yapıldı. Ancak Ayancık'ta hala tamamlanmasını beklediğimiz bazı eksiklikler var. Yolların yapılması, dere yatağının ıslah edilmesi ve sanayi sitesinin geleceğine yönelik çalışmaların tamamlanmasını istiyoruz" dedi.

Bölgede yapılan kavşak ve altyapı düzenlemelerinin önemine de değinen Özcan, özellikle suyun akışının sağlıklı şekilde düzenlenmesinin gelecekte yaşanabilecek muhtemel risklerin önlenmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

"İş yerlerimiz yapıldı, yeni bir sanayi sitesi istiyoruz"

Sanayi esnafından Sezgin Evrenkaya, sel felaketinin ardından iş yerlerinin yeniden inşa edilmesinin önemli bir kazanım olduğunu belirtti. Yeni ve daha büyük bir sanayi sitesine ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Evrenkaya, mevcut iş yerlerinin esnafın gelişen ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığını anlattı. Evrenkaya, "İş yerlerimiz yapıldı. Ancak yollarımızın da iyileştirilmesini istiyoruz. Ayancık'ın geleceği için daha modern ve daha büyük bir sanayi sitesi yapılması esnaf açısından çok faydalı olacaktır. Ben 38 yaşındayım, işimi büyütmek ve geliştirmek istiyorum. Bunun için daha iyi şartlara ihtiyaç var" diye konuştu.

"Sanayinin daha modern hale gelmesini istiyoruz"

Kaporta ustası Emrah Çeliker, mevcut iş yerlerinin özellikle kaporta, boya ve mekanik sektörlerinde faaliyet gösteren esnafın ihtiyaçlarına cevap vermekte zorlandığını belirtti. Çeliker, "Buradaki iş yerleri kaporta, boya ve mekanik işleri açısından metrekare olarak biraz yetersiz kalıyor. Yollarımızın da iyileştirilmesini istiyoruz. Daha modern ve geniş bir sanayi sitesi yapılması hem esnafımıza hem de Ayancık'a katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Sanayi bölgesinde yol ve toz sorununun da çözülmesini isteyen Çeliker, yapılacak düzenlemelerin özellikle genç esnafın işlerini büyütmesine katkı sağlayacağını söyledi.

"Ayancık bitik vaziyetteydi"

Alican Özbay, afetin hemen ardından Ayancık'ın çok ağır bir tabloyla karşı karşıya kaldığını anlattı. Özbay, sel nedeniyle ilçenin ulaşım bağlantılarının büyük ölçüde zarar gördüğünü belirterek, "Ayancık'ın diğer ilçelerle ve şehirlerle bağlantısı dahi yoktu. Hatta Ayancık'ın bir mahallesi diğer mahallesine bile geçemiyordu. Çünkü bağlantıları sağlayan köprülerin ikisi de yıkılmıştı" açıklamasında bulundu.

"Tüm Türkiye Ayancık'ın yardımına koştu"

Sel felaketinde çok sayıda ev ve iş yerinin zarar gördüğünü, köy yollarında da büyük tahribat meydana geldiğini kaydeden Özbay, afetin ardından devletin ve vatandaşların seferber olduğunu söyledi. Özbay, "Çok güçlü bir devletimiz ve hükümetimiz vardı. Tüm Türkiye Ayancık'ın yardımına koştu. Üzerinden 5 yıl geçti. Yaraların sarılması kolay değil. Ancak devletimiz, kurumlarımız ve vatandaşlarımızın desteğiyle Ayancık yeniden ayağa kaldırıldı" diye konuştu.

"Belediye üzerine düşen çalışmaları yerine getirmedi"

Sanayi esnafından Resul Bozkurt ise özellikle sanayi içerisindeki yolların iyileştirilmesini istedi. Yol yapımının belediyenin sorumluluğunda olduğunu belirten Bozkurt, selden bu yana sanayi sitesinde yeterli çalışma yapılmadığını savundu. Bozkurt, "Selden bu yana sanayiye bir su dahi tutmadı. Sanayi, selde ne gördüyse o çamur hala duruyor. Bir hizmet görmedi, yapılmadı" ifadelerini kullandı.

Devletin de denetim noktasında eksiklikleri bulunduğunu dile getiren Bozkurt, belediyenin ise üzerine düşen çalışmaları yerine getirmediğini ileri sürdü.

Ayancık sanayi esnafı, sel felaketinin ardından yeniden inşa edilen iş yerlerinin yanı sıra yolların ve altyapının iyileştirilmesini, dere ıslah çalışmalarının tamamlanmasını ve ilçenin gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayacak modern bir sanayi sitesinin oluşturulmasını istiyor. İlçede afetin izlerinin büyük ölçüde silinmesinin ardından esnaf, yapılacak yeni yatırımlarla Ayancık'ın ekonomik ve ticari hayatının daha da güçlenmesini bekliyor.

11 Ağustos 2021 tarihide Ayancık ilçesinde meydana gelen selde 10 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi kaybolmuştu.